〈國內疫情升溫〉北農疫情擴大達百例 指揮中心與北市設聯合前進指揮所

北市環南市場疫情擴大，今 (2) 日爆出 41 人 PCR 檢測陽性，行政院長蘇貞昌上午召開防疫應變會議，請疫情指揮中心前往掌握狀況，指揮官陳時中指出，昨天起展開大規模 PCR 檢測，北農一市、環南目前累計超過百例，因此，中央將與北市設立聯合前進指揮所，並採取五大措施防堵疫情擴散。

台北市環南批發市場與周遭攤商爆發新一波群聚疫情，中央緊急出手協助，陳時中午間率農委會主委、經濟部長王美花、醫福會執行長王必勝等人前往視察，陳時中指出，指揮中心與北市府合作設立聯合前進指揮所，並要求在今、明兩天完成五大事項。

一、設置環南市場篩檢站；二、今日透過簡訊實聯制發布疫情警示簡訊，接獲者請依指示規定前往採檢；三、今日下午 5 點前，完成確診者疫調；四、明 (3) 日完成密切接觸者隔離，並安排採檢；五、持續匡列風險區域人員，安排定期採檢。

陳時中表示，經過一天的 PCR 檢測，北農一市、環南市場累計超過百例，目前在跟時間賽跑，能越快把傳播鏈阻擋起來，在中央與北市府合作下，相信疫情很快能獲得控制。目前環南市場、家禽市場停市 3 天。

柯文哲指出，從 5 月中旬本土疫情爆發以來，萬華約有近 2000 人感染新冠肺炎，目前看來，社區感染進入批發市場，因此，當初制訂計劃時先採行快篩，接下來是大規模施打疫苗，除了環南市場外，市府也納入隔壁的果菜市場、漁產畜產市場，總計已有 1.4 萬人施打疫苗，包括施工人員也一併完成接種。

不過，柯文哲表示，北市府尋求北榮、亞東、市聯醫幫忙，今天持續進行大規模 PCR 檢測，並將持續施打疫苗，但疫苗發揮作用還要 10 至 14 天，因此，近幾天可能還是會有人員確診，而採取全面 PCR 目的，就是為了防止這些可能的確診者散布到其他地區，目前為止，仍按照原定的作戰計畫，今天將盡速匡列相關接觸者隔離，以及安排採檢。

