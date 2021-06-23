中租子公司首發綠債42億元 挺再生能源與綠能

中租控股 (5871-TW) 旗下子公司中租迪和今 (23) 日首次發行綠色債券，規模達新台幣 42 億元，募集資金將用於再生能源與發展綠能等相關項目。

中租控股表示，本次綠債發行期間分別為 7 年、10 年期，以及 15 年期等 3 筆，總金額 42 億元，資金用途將全數運用於再生能源、能源科技發展、提升能源使用效率與發展綠能相關產業等項目。

中租控股自 2010 年推動節能服務融資，並陸續開展綠能融資和能源管理顧問服務，2015 年成立中租能源開發公司，持續大幅自建與收購太陽能電廠，2018 年太陽能電廠數已破千座，為全台擁有最多太陽能電廠的企業，截至 2021 年 5 月已擁有 2,375 座太陽能電廠，電廠發電總容量達 711.44MW(百萬瓦)。

另外，2018 年邀請社會大眾共同推動再生能源，推出「全民電廠」，共計 20 案，完銷 14932 片太陽能板。

中租控股同時響應使用 100% 再生能源，計畫於 2030 年全台 50% 使用綠電，2050 年海內外公司達成淨零碳排 (net zero CO2 emissions)；並於日前舉辦聯貸案時，針對超額認貸的部分，依 ESG(環境、社會、公司治理) 表現、CSR(企業社會責任) 精神等分配額度，創下業界首例，希望能號召產業鏈共同投入永續發展。