〈紓困4.0啟動〉取消6月夏月電價、電費減免 台電估吸收61億元

台電配合行政院紓困 4.0 精進方案，針對住宅用戶 6 月將不實施夏月電價，商業服務業、農業用電戶今年 5-7 月電費則可減收最高 3 成，台電預估，本次將紓困減免約 61 億元電費，估將分別有 1000 萬戶住宅用戶，75 萬戶服務業、農業用戶受惠。

台電指出，6 月住宅用戶將不實施夏月電價，改以非夏月電價計費，估有 1000 萬戶受惠，減收電費約 14 億元，而服務業、農業用戶若今年 5-7 月營業額與 2019 年同月或今年 3、4 月平均相比，將依影響程度提供電費減免優惠，預計 75 萬戶受惠，減免 47 億元電費。

台電進一步說明，針對營業低壓用戶，營業額減少 15%-50% 者，電費將減免 10%，每月上限 10 萬元，營業額減少達逾 505 者，則將減免電費 30%，每月上限 30 萬元。

針對高壓用戶，台電表示，營業額減少 15%-50% 者，用戶可申請暫停部分契約容量減收基本電費，且免收適用期間供電設備維持費，百貨公司等無法申請降低契約容量者，電費減免 10%、每月上限 50 萬元，但若營業額減少逾 50% 以上，則免收供電設備維持費外，將再減免電費 30%、每月上限 300 萬元。

台電表示，基於便民考量，用戶電費減免作業無須另外申請，由台電依據財政部報稅營業額自動扣減，針對服務業、農業用戶，也提供電費緩繳措施，低壓用戶可延長繳費期限至 4 個月，高壓以上用戶則可向台電申請當期電費均分四期，每月繳付一期。