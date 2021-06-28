聯準會對政策收緊看法不一 黃金缺少方向 狹幅震盪

近期聯準會官員對貨幣政策收緊，發表多則態度不一致的信號，致使投資者警惕觀望。反映在市場上，亞洲周一 (28 日) 盤中黃金狹幅震盪，於 1780 美元附近盤整。

至格林威治標準時間 06:24，現貨金上漲 0.2% ，每盎司 1783.16 美元，盤中早些時候觸及 6 月 21 日以來的最低點 1770.36 美元。美國黃金期貨上漲 0.3%，至 1783.60 美元。

IG Market 分析師 Kyle Rodda 表示，聯準會對於逐步收緊的時間表，仍然沒有定論，讓黃金的表現缺乏方向。

他指出，一方面，聯準會已在考慮利率正常化，但另一方面，許多官員都強調，通膨只是暫時的現象，所以不會急踩剎車，這讓市場接收到混合的信號。

金價上周五上漲 0.8%，因最新公布的數據顯示，5 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增 3.4%，高於前值的 3.1%，續寫近 30 年以來最高。

明尼亞波利斯 Fed 分行總裁 Neel Kashkari 表示，他預計近期的高通膨數據不會持續。美元指數周五上漲，進而限制了金價的漲勢。

企業諮詢公司 AirGuide 主管 Michael Langford 認為，現實是，距離聯準會逐步收緊的時間還早，短期內市場仍將維持漲勢。不過他預測，金價仍將繼續盤整，短期目標為每盎司 1790 美元。