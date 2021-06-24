專家：黃金最佳買點未到 仍可能持續下跌

美聯準會 (Fed) 暗示升息，黃金價格持續走跌，截至週二，金價較去年 8 月時 2,067 美元歷史高點，下跌了 14%，黃金上週更創 15 個月以來最差單週表現。不少投資人計畫逢低進場，不過專家認為，目前黃金最佳買點並未出現，仍有可能下跌。

財富管理機構 Strategic Wealth Partners 投資策略師 Luke Lloyd 表示，美聯準會暗示更早升息，意味著希望能更早控制通膨，對於作為抗通膨工具的黃金來說是負面消息。

不過，Lloyd 也認為，聯準會目前低估了通膨的影響，預期央行將在明年變得更鷹派，暗示更快升息，或許明年就會開始，此舉不利黃金走勢，因此不認為當前是黃金最佳買點。

投資諮詢公司 Sunshine Profits 執行長 Przemyslaw Radomski 認為，聯準會更鷹派，意味著更高利率走升，以及美元走強，兩者皆不利於金價。

Radomski 預估，未來幾個月黃金價格將繼續下跌，跌至 1500 美元甚至更低，然後在年底前回升至 1800 美元區間。

Oanda Corp 的高階市場分析師 Edward Moya 表示，Fed 最新的經濟預測顯示，最後一次刺激計劃即將到來，黃金失去了吸引力，Fed 的鷹派立場對黃金多頭來說是一大利空，短期內很可能會看到一些賣出壓力。

不過，Moya 也表示，儘管近期黃金疲軟，但中長期前景仍然看漲，對於黃金多頭來說，需要捍衛的底線是 1800 美元水準。