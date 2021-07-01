美光看記憶體吃緊至明年底 南亞科、華邦電受惠

記憶體大廠美光 (MU-US) 對記憶體後市釋出樂觀展望，認為在 5G、PC 需求強勁下，DRAM、NAND Flash 產品供給吃緊情況將延續至明年底，相關台廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 將同步吃香喝辣。

美光周三 (30 日) 發布優於華爾街預期的第三季財報與第四季營收預測，受惠 5G、PC 需求強勁，預期今年 DRAM 需求將成長逾 20%，NAND 成長 3 成，兩種產品供給吃緊狀態將持續至明年底。

近來受到 DRAM 原廠季底控管出貨影響，DRAM 現貨價從 6 月下旬再掀漲勢，標準型 4Gb DDR4 現貨價重回高檔，利基型 DRAM 價格也再回到今年高點，第三季 DRAM 合約價可望持續上漲。

研調機構 TrendForce 認為，受各終端買方上半年積極備庫存帶動，記憶體原廠庫存偏低，且第三季伺服器客戶將加大採購力道，預估整體 DRAM 價格將續漲約 3-8%，NAND Flash 受 enterprise SSD 及 wafer 需求攀升帶動，價格季漲幅將達 5-10%。

除美光財報優於預期外，台廠南亞科、華邦電第二季獲利也可望延續大幅成長態勢。南亞科目前產能滿載，在產品價格持續上漲帶動下，南亞科 4、5 月營收接連改寫逾 31 個月新高，在漲價與產品組合改善等因素帶動下，第二季營收、獲利將優於第一季。

華邦電受惠漲價效益發酵，第一季獲利攀 10 季新高，第二季全產品線全數漲價帶動，獲利可望延續首季倍增動能再翻倍，每股純益上看 1 元，單季賺超越過去兩年總和，再寫新猷，下半年漲價效應再發威，全年獲利將創 21 年新高。

