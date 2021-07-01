6月日本製造業PMI報52.4 連5個月好轉、步調放緩

日本 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 52.4，較前 (5) 月稍微下滑，但仍維持在景氣分水嶺 50 之上，連續 5 個月好轉，改善幅度則是 2 月以來最小。這與日本 6 月的產出增加幅度縮小有關。

IHS Markit 週四 (1 日) 公布日本 au Jibun Bank 所統計的日本製造業 PMI 數據，6 月製造業 PMI 從前月的 53.0 微幅下滑至 52.4，這也顯示日本製造業景氣仍在回溫當中，景氣復甦截至目前已持續 5 個月之久。

2021 年 Q2 期末，日本製造業景氣持續改善。6 月的產出和新訂單數量雖然連續 5 個月增長，但在疫情有關的各種限制與供應鏈承受壓力的影響下，增加幅度都趨於和緩。

由於供應商的貨品交期持續拉長，對製造業造成負擔，採購價格指數上升到 2011 年 3 月以來最高。

而參加調查的企業仍預期今後 12 個月期間的產出增加，如此樂觀的景氣看法創下調查史上的最高紀錄。

就近期調查來看，6 月的新訂單數量也同樣小幅增長，成長幅度比 5 月時更弱，是 1 月以來的最小幅度。

客戶需求帶動營收增加，但由於供應鏈的交期拉長、整體增加幅度受到限制。全新出口的營收增長，但增幅是 3 月以來最小。不過就整體而言，還是有相當程度的增長。

6 月的僱用人數微幅高於前月，持續增加，幅度是 2020 年 1 月以來最大。企業指出，需求正持續成長，必要的生產能力提高。伴隨著全新訂單的增加，6 月的剩餘訂單也進一步累積。

原物料的高漲也帶動採購價格上揚，其幅度是 2011 年 3 月以來最大。採購活動在截至 6 月為止，已連續 4 個月增加。供應商的交期延長，創下 2020 年 4 月以來的最大幅度惡化。

雖然各家企業努力調度原物料，但因可供調度的材料不足，實行上面臨困難。日本製造業也動用庫存品，以應付客戶訂單。

日本製造業看好未來一年的產出會擴大，是 2012 年 7 月以來最為樂觀的看法。這是因為期待疫情後的需求會受到刺激，進而帶動市場復甦。