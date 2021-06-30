LG推出Mini LED電視 本週於北美市場先行上架

據《韓聯社》報導，南韓 LG 電子 (066570-KR) 於 29 日 (週二) 宣布，該公司首款 Mini LED 電視將於本週上市。目標在高階電視市場擴大市場佔有率。

LG 的 QNED Mini LED 電視會先行於北美推出，其他還包括歐洲、日本及南韓市場。這是 LG 電子首度推出 Mini LED 電視，尺寸有 65 吋、75 吋及 86 吋等多種選擇，解析度分為 4K、8K 兩種。

在售價方面、以南韓市場為例，8K 款式售價會落 509 萬 (12.48 萬元新台幣) 至 1680 萬韓元 (41.43 萬元新台幣) 之間、4K 款式售價則會落在 319 萬至 820 萬韓元間，共有 4 個款式供南韓消費者選擇。

LG 今 (2021) 年初在美國 CES 展中，向外界介紹了該品牌的 QNED Mini LED 電視。LG 在這個系列的電視機上頭，首度結合了 Quantum Dot(量子點) 與 NanoCell 兩種技術。

其中，86 吋 8K 款的電視機，有多達近 3 萬顆的 mini LED、分區背光控制多達 2500 處，這也使得畫面亮度及對比度的呈現，要較現有液晶電視好上許多。

LG 希望藉由 QNED Mini LED 電視的推出，能為該公司在高階電視市場奪下更多的市佔率。而目前 LG 電子的 OLED 電視，已在全球市場處於領先地位。

根據 Omdia 統計數據，2021 年 Q1 在全球售價超過 2500 美元的高階電視市場當中，LG 電子以 24.5% 的市佔率排名第二；而第一名的南韓同業三星電子 (005930-KR) 則是以 46.6% 的市占率遙遙領先。