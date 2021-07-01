SK Innovation執行長：電池部門可能分拆及上市

南韓 SK Innovation (096770-KR) 執行長金俊在 1 日 (週四) 表示，該公司正考慮分拆其電池業務、並有可能上市。

根據《路透社》1 日報導，SK Innovation 上修了電池生產能力計畫，將 2025 年的全年電池生產能力目標拉高到 200 GWh(吉瓦時)，較原先目標的 125 GWh 提升 6 成。目前該公司的全年生產能力約為 40 GWh。

在被問到電池部門首次公開募股 (IPO) 的可能性時，SK Innovation 執行長金俊明確表示「如果有機會，會就只在 NASDAQ(那斯達克) 上市、或多重上市的選項來作考慮。」另外他也補充「電池部門的分拆方式還未作出決定。想要讓成長中的電池業務再進一步的向上發展，需要相當多的資源，而透過分拆來確保資源也是目前檢討中的選項之一。」

目前該公司還尚未決定分拆細節及時間表，不過 SK Innovation 電池業務主管池東燮表示，迅速進行分拆可讓該公司有更好的資本支出花費來進行擴張。

SK Innovation 在南韓、美國、中國及匈牙利都設有電池工廠。池東燮表示，他們目標在 2030 年之前，要在全球的電動車用電池市場拿下 20% 以上的市佔率。