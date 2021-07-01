6月日本央行短觀 製造業景氣大幅改善

日本央行 (Bank of Japan) 週四 (1 日) 發布 6 月的日本全國企業短期經濟觀測調查 (簡稱短觀)，大型企業當中，製造業的景氣判斷指數 (DI) 報 14，較上回 3 月的調查上升 9 個點數，但低於市場預測中數 15。非製造業的景氣判斷指數報 1，上升 2 個點數，是去 年 3 月調查以來闊別五季以來轉正。

日本大型企業製造業的景氣判斷指數，目前為止已連續 4 個季度改善，最新數據也是 2018 年 12 月以來高水準，顯示在全球經濟復甦及日圓走跌的帶動下，景氣看法持續改善。

在 16 個主要業種當中，14 個產業的景氣判斷指數改善。除了與科技業有關的電氣機械及生產用機械等出口相關業種持續好轉之外，發生全球性短缺的木材及木製品也出現大幅改善。

在上回調查出現大幅改善的汽車行業，因受到晶片短缺影響，這回的景氣判斷指數報 3、下滑 7 個點數。

另一方面，這回日本大型企業非製造業在 12 個主要業種當中，共有 8 個產業的景氣判斷指數改善。因疫情影響拉長而持續陷入低迷的餐飲、住宿、休閒設施等，這類針對個人提供服務的行業雖然普遍好轉，指數卻仍然停留在負數。

中小企業方面，製造業的景氣判斷指數報 - 7。上揚 6 個點數；非製造業報 - 9，上揚 2 個點數。雖然兩者都改善，卻仍處在負數。

反映 3 個月後看法的大型企業製造業先行景氣判斷指數報 13，預料會較目前下滑 1 個點數；大型企業非製造業報 3，預料上揚 2 個點數，顯示儘管日本疫苗接種有進展，但景氣先行看法似乎還是差強人意。

日本央行 6 月的全國企業短期經濟觀測調查，是在 2021 年 5 月 27 日至 6 月 30 日間實施。