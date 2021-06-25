調查：日本人口持續減少 自1950年後首度跌出世界前十

日本當局在 6 月 25 日 (週五) 公布了 2020 年國勢調查的人口統計初值。日本人口在 2020 年 10 月 1 日時點，包含外國人在內的日本總人口數報 1 億 2622 萬 6568 人；與上回 2015 年的統計數據相比，總人口減少 86 萬 8177 人或 0.7%。這也是日本自從 1920 年首度實施國勢調查以來，繼上回 (2015 年) 調查結果頭一次出現人口減少後，又再一次的出現下滑。

若與聯合國所推估的各國人口數量來做比較，日本排名第 11、從上回排行向下滑落 1 個順位。日本原本第 10 名的地位被墨西哥所取代，也是自 1950 年開始有相關排行數據以來，日本頭一次跌出前 10 名之外。

0.7% 的人口減少率與上回相比 (2010 至 2015 年的人口減少率報 0.8%) 稍有收斂。負責日本國勢調查的日本總務省表示，日本人口的自然減少雖有加快，不過外國人的數量則有所增加。

其中，男性人口有 6136 萬 14 人，女性人口有 6486 萬 6554 人。

日本全國 47 個都道府縣當中，北海道及 37 個府縣的人口呈現萎縮，減少率最大的是秋田縣的 6.2%。有 10 個縣的人口不到 100 萬人，秋田縣也在這次加入該行列當中。

而人口出現增加的則有東京圈一都三縣 (東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川) 以及愛知縣、滋賀縣、大阪縣、福岡縣、沖繩縣。

增加率最高的是東京都的 4.1%，東京人口數量也是首度突破 1400 萬人、來到 1406 萬 4696 人。

東京圈的人口數報 3693 萬人，較 5 年前多出約 80 萬人。就日本全國人口占比來看，又往上增加了 0.8%、達到 29.3%，人口聚集的現象也更為明顯。

日本全國的戶數報 5571 萬 9562 戶，較上回增加了 4.2%。單身戶數增加的傾向持續。每戶平均人數報 2.27 人，低於 2015 年調查結果的 2.38 人。