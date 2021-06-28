日本缺車問題嚴重 暢銷車款恐需等待半年

日本當地購買新車的車主，等待交車的時間正不斷拉長，而這個現象也與車用晶片的短缺有直接關係。日本汽車製造商自從今 (2021) 年初開始就被迫實施減產，對於新車銷售也造成影響。熱銷車款的等車時間，也從原先的數個月、拉長到了半年。目前也還不清楚半導體短缺問題要到何時才能解決，各家車廠也都疲於奔命。

豐田汽車 (7203-JP) 的熱銷小車「Yaris」，在日本當地等待交車的時間，已從原本的 2 到 3 個月期間、再向後延長 2 個月左右。負責生產的「豐田自動車東日本」(Toyota Motor East Japan) 的 2 座工廠，在這個 6 月最長停工 8 天時間。

在這波因車用晶片短缺所造成的汽車減產問題中，豐田在日本眾多車商當中、表現已算相對良好，但是事到如今也難逃大幅減產的命運。依照日本豐田關東地區經銷商的說法，熱銷車款的 7 月配額已被調降到原本的 1/4。

日本同業的日產汽車 (7201-JP) 原本打算在今年夏天推出全新款電動車「Ariya」，也因故順延至今年冬天才會上市。本田 (7267-JP) 於今年 2 月推出、市場反應良好的全新第 2 代「Vezel」(HR-V)，有部分款式的交車亦發生延誤。

業界人士透露，交車延誤的問題在邁入 5 月之後變得更加明顯。面對客戶的詢問，經銷商也無法給出明確的交車日期。

許多客戶挑在驗車時間到來之前換車，卻無法趕在截止日前交車，就有部分經銷商幫忙負擔部分費用、好讓客戶在新車交車前能繼續使用現有車輛。

經銷商嘆氣表示，這樣的狀況若持續下去，目前大賣的 K-Car(排氣量未滿 660cc 的小型車) 即使現在訂車、恐怕也難在年內順利交車。