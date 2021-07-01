華爾街寵兒！花旗也喊買蔚來 目標價隱含漲幅35%

在分析師更加看漲之後，中國電動車廠蔚來 (NIO-US) 股價繼續勁揚。週二花旗 Jeff Chung 調升其目標價，認為該公司今年第三季和下半年的情況正在好轉。

Chung 對蔚來股票的目標價自 58.3 美元調升至 72 美元，這是他在一個月來連續第二次上修蔚來目標價，上一次是在 6 月 1 日自 57.6 美元上修至 58.3 美元。

蔚來週三大漲 2.86 美元或 5.68%，收 53.20 美元，遠勝大盤，S&P 500 和道指當日分別上升約 0.1% 和 0.3%。

蔚來 6 月表現出色，股價漲幅約 36%，令今年迄今轉為上漲約 8%。

Chung 認為這樣的漲幅合理，他預期蔚來第二季交付數據強勁，且「即使整個產業的晶片短缺現象沒有明顯緩解，第三季和第四季仍將連續增長。」

全球晶片荒限制了今年所有汽車生產，蔚來等各家車廠談到上半年生產的時候都提到晶片短缺的難題。蔚來第一季交付 20060 輛車，現在預期第二季交付量介於 2.1 萬輛至 2.2 萬輛。自第一季到第二季預計會出現季成長，但成長率低於該公司近幾季達到的水準。

根據其產業調查，Chung 認為蔚來第二季可交付 21200 輛，全年交付量可達 9.3 萬輛，意味著下半年約交付 5.2 萬輛。

交付量提升是他上修目標價的部分原因，但他也提高目標估值倍數，因為中國電動汽車銷量的增長速度超出他的預期。Chung 對蔚來的目標價是基於 2022 年預估銷售額的 9 倍，較先前約 7 倍銷售額提升。

Chung 並非唯一看好蔚來的分析師，現在蔚來是華爾街的寵兒，追蹤蔚來的分析師約有 75 均給予「買進」評級，而 S&P 500 成分股的平均買進評級比率為 55%。