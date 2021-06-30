中國經濟加速改善 蔚來持續回漲 Q2交付量能否達標將成關鍵

中國電動車廠蔚來 (NIO-US) 的股價繼續顯著回升，自 3 月以來首次突破 50 美元，其第二季的交付量預期將顯示中國經濟較預期加速好轉，加上其他因素，似乎一切都在提振蔚來股價。

蔚來週二上漲 1.9%，收每股 50.34 美元。過去一個月，該股上漲約 29%，遠優於 S&P 500 和道指同期表現，但這個過程相當起伏，截至週二，該股在 6 月份下跌 10 次、上漲 10 次，平均日線漲幅 4.3%，平均日線跌幅約 1.7%。

同期其他中國電動車股也勁揚，小鵬汽車 (XPEV-US) 過去一個月漲幅約 39%，而理想汽車 (LI-US) 則約上漲 45%。

同業上漲的數據可以顯示發生了什麼，但無法令投資者了解蔚來股價為何上漲，或許對其交付量的預期、股市更廣泛的走勢，以及對蔚來競爭地位的樂觀情緒，可能是蔚來股價上漲背後的原因。

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 表示，一個關鍵事實是，中國 4 月和 5 月的電動汽車銷量年增率分別約 200% 和 170%，這樣紮實的成長顯示，曾重挫全球汽車產量的全球晶片荒問題正在緩解，這也意味著蔚來與其同業第二季交付量更容易達成預期。

蔚來在 6 月初預期，第二季交付量在 2.1 萬輛至 2.2 萬輛。

另一個積極因素是成長型股票突然又重回投資者青睞。過去一個月，科技股加權的那斯達克綜合指數上漲近 6%，超越道指 6 個百分點。

最後，Navellier & Associates 基金經理 Louis Navellier 週一寫道，蔚來已準備好在中國超越特斯拉 (TSLA-US)，「我相信特斯拉在中國終究會被另一家大型電動車廠給超越了。現實情況是，蔚來即將主導中國和香港的電動汽車市場。」

Navellier 認為，蔚來有先進的自動駕駛功能，且受益於中國政府的大力推動，加上既有投資者的信任票，有助於解釋蔚來股價突破 50 美元的走勢。

然而，蔚來一個月來已經上漲很多，這是一檔波動性股票，即使計入 6 月的反彈，今年迄今仍僅上漲 2%。該股過去 3 個月漲幅高達 40%，但較 1 月份觸及的 52 週高點 (近 67 美元)，仍下跌約 25%。