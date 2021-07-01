〈新股IPO〉滴滴掀赴美掛牌熱 中企普普文化飆405% 以色列SentinelOne吸睛

本周美股迎接 IPO 熱潮，預計共有 17 家公司上市，周三 (30 日) 上市的 10 家公司中，其中包括三家赴美上市的公司，分別是中國叫車公司滴滴出行 (DIDI-US)、以色列資安新創公司 SentinelOne(S-US) 和中國嘻哈股普普文化 (CPOP-US)。

根據彭博編纂數據，本周 IPO 總募資規模有望達 100 億美元，成為 10 年來規模第五大的一周，也是歷年來規模最大的 12 周之一，其中不包括過去一年內大量上市的特殊目的收購公司 (SPAC)。

滴滴以每股 14 美元的價格出售 3.17 億股美國存託股票 (ADS)，較原先計畫 (2.88 億股) 增加 10% 左右，使滴滴估值超過 730 億美元，為中企赴美最大 IPO 案。

該股周三掛牌首日開盤一度漲逾 20%，觸及每股 18.01 美元，但收盤漲幅收斂至 1%，以每股 14.14 美元作收，僅略高於 14 美元的發行價，市值約 684.9 億美元。

SentinelOne 以每股 35 美元價格，發售 3,500 萬股股票，此前該公司計畫以 31 至 32 美元的 IPO 定價區間發行 3,200 萬股。

該股掛牌首日股價大漲 21.43% 至每股 42.50 美元，高於 35 美元的發行價，市值約 110 億美元，計入股票期權，稀釋後市值近 130 億美元，成為史上市值最高的資安 IPO 案。

普普文化以 IPO 區間價格高標每股 6 美元價格出售 620 萬股。該公司在中國推廣嘻哈文化，舉辦娛樂活動且經營與嘻哈文化相關的線上節目，也替企業客戶提供活動策畫與銷售服務。

普普文化掛牌首日飆漲 405% 至每股 30.30 美元，遠高於 6 美元的發行價，為當日新股掛牌中漲幅最大的一檔中概股。

除了以上三家赴美掛牌的公司，總部在美國的線上法律服務公司 LegalZoom(LZ-US) 也加入 IPO 熱潮，周三以每股 28 美元發行 1,910 萬股，募集 5.348 億美元，價格高於 24 至 27 美元的區間。該股掛牌首日大漲 35.18% 至每股 37.85 美元，高於 28 美元的發行價，市值約 73.5 億美元，稀釋後估逾 80 億美元。