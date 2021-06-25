百度ADR跳漲！旗下晶片業務成立獨立公司「崑崙芯」

中國多家媒體週五 (25 日) 報導，百度確認旗下晶片公司將獨立一事，新公司「崑崙芯」初步估值約人民幣 130 億 (約台幣 562 億)。

受此消息影響，百度 ADR (BIDU-US) 週五開盤跳漲近 4%，暫報每股 201.61 美元。

百度旗下崑崙晶片業務近日成立了獨立公司，公司名為崑崙芯 (北京) 科技有限公司 (崑崙芯)，由百度集團資深副總裁崔珊珊出任崑崙芯董事長，百度智能芯片總經理歐陽劍出任 CEO，百度集團副總裁侯震宇及何俊傑擔任董事。

崑崙芯 2015 年被百度全資併購，今年初完成獨立融資成為新公司。()

崑崙芯 2015 年被百度全資併購，爾後百度在今年 3 月完成獨立融資，領投方 CPE 源峰，投資方包括 IDG、君聯、元禾璞華等，初步估值約人民幣 130 億 (約台幣 562 億)。

崑崙芯未來將致力於實現多場景覆蓋，推動智慧型運算，同時保持與百度業務深度合作，積極拓展外部客戶、全面賦能多場景應用。

2018 年 7 月百度 AI 開發者大會上，百度推出了首款自主研發的雲端 AI 通用晶片「百度崑崙 1」，採用三星 14 奈米製程，目前量產超過 2 萬片，第二代晶片「百度崑崙 2」採用 7 奈米製程，性能提高三倍，預計將於今年下半年量產。