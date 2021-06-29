〈紐約匯市〉市場焦點轉向6月非農就業 美元上揚 

美元對主要貨幣周一 (28 日) 上揚，不過市場交投清淡，投資人在美國周五公布 6 月非農就業報告前離場觀望。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上揚 0.1%，報 91.897。

美國上周五公布的通膨數據符合市場預期，投資者持續尋找牽動美國聯準會 (Fed) 的因素，尤其是美國勞工部將於周五發布的非農就業，經濟學家預期 6 月將新增 69 萬人，失業率從 5.8% 降至 5.7%。

Fed 上次會議公布的利率預測點陣圖顯示，多數關於預期 2023 年底至少升息兩次，在那之後，美元持續上揚。Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「對投資者來說，(非農就業) 意外上升的可能性愈來愈大，這可能會讓縮減購債和升息時間表預期提前。如果數據明顯高於 70 萬，就能真正讓美元列車動起來，到時候沒有人願意被固定在鐵軌上。」

不過荷蘭合作銀行駐倫敦高級外匯策略師 Jane Foley 表示，若美國 6 月就業報告再度疲弱，可能無法消除對美國通膨風險的質疑，因市場已經意識到人力短缺一直在遏制就業復甦。

Foley 說：「這可能意味著，一旦就業報告公布後出現拋售，美元將迅速反彈，而從風險回報的角度看，在 (數據) 發布前做空美元可能沒有好處。」

投資者還將關注周二公布的美國消費者信心，以及周四的美國供應管理協會 (ISM) 製造業指數。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者在最近一周減少美元淨空頭部位。

荷蘭國際集團 (ING) 外匯策略師 Francesco Pesole 表示，對 Fed 利率預期的「大幅度重新定價」，已全面提振美元。歐元和英鎊首當其衝，淨多頭押注減少。

歐元兌美元貶 0.1% 至 1.1923 美元，歐元 / 美元一年隱含波動率指標接近去年 3 月以來的最低水平。

美元兌日圓貶 0.2% 至 110.57 日圓。

澳幣兌美元跌 0.35%，報 0.7565 美元，紐元兌美元跌 0.4%，報 0.7042 美元。

加密貨幣波動不大。比特幣在紐約午盤下跌 0.9% 至 34,388 美元，稍早英國金融監管機構表示，大型加密貨幣交易所幣安 (Binance) 不能從事任何受監管的活動。

截至周二 (29 日) 台灣時間約 6:00 價格：