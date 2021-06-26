〈貴金屬盤後〉市場消化PCE數據 美元走低 黃金上漲 本週終於收高0.5%

週五 (25 日) 交易，黃金期貨價格上漲，自本週美元走跌中獲得支撐，係因交易者衡量 PCE 數據，美國通膨上升但消費者支出持平。在連續 3 週下跌之後，黃金本週終於收高。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「黃金本週動盪，係因 Fed 官員對通膨前景發出了相互矛盾的訊號。儘管如此，由於投資者消化了 5 月的最新 PCE 通膨數據，黃金自 5 月以來首次出現週線上漲。」

個人消費支出指數 (PCE) 是 Fed 最喜歡的通膨指標，5 月上升 0.4%，不含波動較大的食品和能源價格，其核心指數上漲 0.5%。

按年度計算，PCE 平減指數全年上漲 3.9%，為 2008 年 8 月以來的最大漲幅。商務部週五公布，截至 5 月的一年中，不包括食品和能源價格的核心 PCE 上漲 3.4%，為 1992 年以來的最大升幅。然而，5 月份消費者支出基本持平，低於預期，而個人收入下降 2%，也低於預期。

「PCE 數據遜色，可能會緩和市場對 Fed 提早縮表的擔憂情緒。」Otunuga 說。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.10 美元或近 0.1%，收每盎司 1777.80 美元。基於交易最活躍的黃金期貨價格，本週收高 0.5%。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 4 美分或 0.1%，收每盎司近 26.09 美元，本週收升近 0.5%。

黃金投資者一直在關注新規則，即週一生效的巴塞爾協議 III，該規則可能會動搖黃金市場。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，「本週黃金整體走勢扁平與巴塞爾協議 III 有很大關係。」

他稱，近期黃金下跌與美元大漲與 Fed 的通膨論調轉強硬有很大關係，「但現在這些新聞已經過去了，考慮到今年巴塞爾協議 III 將帶來的重大、長期變化，市場正展望未來，試著找出黃金未來方向。」

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，歐洲銀行業資本要求的協議有利於黃金，但只限實體黃金。實體黃金將成為無風險的一級資產，意味著黃金擁有最高級別的流動性，等同現金。

他指出，新規定不見得讓歐洲銀行急著買進更多黃金，因為自幾年前宣布規則變更以來，銀行已經陸續採買黃金。然而，長期來說，黃金「在大型銀行和中央銀行層面更加多產，且應該會增加黃金市場的整體流動性，這對投資者和交易者來說是淨利多。」

與此同時，本週 ICE 美元指數下降 0.4%，有利支撐美元計價的黃金價格。10 年期公債殖利率則自週四 1.486% 上升至 1.5% 盤旋。

珀斯鑄幣廠 (The Perth Mint) 的全球黃金市場顧問 Kevin Rich 表示，從更廣泛的黃金和白銀前景來看，「隨著經濟重新開放，我們正看到勞動力市場出現巨大混亂。Fed 發出撤退訊號，將從疫情期間良好支撐資本市場的計畫中抽身而退。」

「我們能多快返回更正常的就業水準與 GDP，這一點還不清楚，所以黃金和白銀可能會持續盤整，直到我們看到失業水準和 GDP 數據有實際的改善。」他說。

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