金價周一轉弱 分析師：基本面未變 除非寬鬆政策急轉彎

國際金價在周一 (7 日) 亞洲盤中下挫，因美元上揚削弱金價吸引力。分析師認為，利率長期寬鬆的前景並未改變，金價仍然看多。

台北時間下午近 15:00，現貨黃金下跌 0.41% 至每盎司 1883.76 美元，進一步脫離前周高點，相較之下，美元指數升 0.12% 至 90.244。

上周五因美國 5 月非農就業人數不及預期，減輕了投資者對聯準會提前縮減購債的擔憂，促金價揚升，與此同時，10 年期美債殖利率也滑落至 1.6% 以下。

OANDA 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，在一個平靜無事的周末之後，出現一些多頭回補，部份原因在於美元稍微轉強與比特幣的反彈。

但他強調，儘管金價出現修正，但看漲的基本面仍在，除非美債殖利率出現急劇變陡，才可能改變這一局勢。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周日表示，美國的利率環境如果略有上升，從社會和聯準會的角度來看是件好事，但這一說法並不利黃金走勢。

周一海關數據顯示，在大宗商品價格飆升的推動下，中國 5 月份的進口增速為 10 年來最快，而出口增速低於預期。

投資人當前更關注本周將公布的消費者物價指數，以及歐洲央行的政策決議。