ECB官員：PEPP可能於明年3月結束 正如目前市場所料

奧地利央行總裁赫爾茨曼 (Robert Holzmann) 周一 (28 日) 表示，歐洲央行 (ECB) 可能會在明年 3 月結束疫情緊急購債計畫 (​PEPP)，並認為市場不對 ECB 增加傳統的債券購買進行定價是正確的判斷。

隨著疫情的消退，包括歐洲央行的貨幣分析師調查 (SMA) 在內的分析師預計，1.85 兆歐元的 PEPP 將於明年 3 月結束，且資產購買計畫 (APP) 也不會因 PEPP 的取消而提高購買量。

ECB 利率管理委員赫爾茨曼表示：「這就是市場的看法，我認為市場做出正確的評估，目前還不知道最終時間，但看起來會在 3 月結束。」

隨著疫情逐漸趨緩，龐大的刺激計畫終將停止，但 ECB 仍會透過其他計畫繼續提供支持，赫爾茨曼甚至提議對 APP 進行更動。赫爾茨曼是 ECB 較為保守的決策者之一。

赫爾茨曼說，疫情還遠未結束，因此這一時間表仍可能發生變化，ECB 接下來將在 9 月進行更深入的評估，屆時將做出新的預測。

SMA 最新調查顯示，存款利率若有變動，有 90% 的機率會增加，在資產購買計畫結束約 6 個月後，2024 年第二季將升息 10 個基點，此外，對中期通膨展望略高於 ECB，認為 2023 年物價將進一步加速上漲。