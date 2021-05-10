ARK每日追蹤：連5日減倉百度 再次大舉加倉京東

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 5 月 7 日之個股進出明細。

買進 賣出 COIN ATK JD SYRS VCYT RHHBY MASS NSTG IONS SI FATE TREE CDNA PSTG U NVS DKNG NTDOY TSP BIDU SKLZ WKHS AONE SPCE IRDM CRWD KTOS PINS TER DE NNDM OKTA TWTR PRNT

上週五 (7 日) ARK 系列基金繼續加倉 Unity Technologies (U-US) 約 36.3 萬股，並大舉加倉京東 (JD-US) 約 36.7 萬股，其中京東物流近期已通過港交所聆訊，估計將於 5 月中旬啟動 IPO。

減倉方面，ARK 基金連續第五個交易日減持百度 (BIDU-US)，上週五 (7 日) 再次減倉約 20.5 萬股。