Panasonic提零碳排放 目標2030年度前達成

日本 Panasonic(6752-JP) 在伴隨著事業活動所產生的二氧化碳排放方面，計畫於 2030 年度前完成實質零排放的目標。

即將於今年 6 月坐上社長位子的 Panasonic 執行長楠見雄規，27 日 (週四) 於該公司的經營說明會中作出上述表示。將於事業據點導入燃料電池，也將靈活運用該公司所併購之美國大型軟體公司 Blue Yonder 的技術來減少浪費，要讓公司整體營運能夠因應環境問題。而相關的技術及產品，也將對外販售。

楠見雄規提到，Panasonic 將成為一家「引領解決環境問題的企業」。他於這場就任 Panasonic 公司社長前的演說當中，強調的是環境問題、而非各項事業戰略。

Panasonic 在 2019 年度、伴隨著事業活動所實際產生的二氧化碳排放量達 223 萬公噸，目標要在 2030 年度之前歸零。而從日經 225 指數的所有 225 家企業來看，當中也只有四成比例訂下零碳排放的目標、且大多數的預定達成日期都設在 2040~2050 年之間，Panasonic 的態度可說是相當積極。

未來 Panasonic 在電能使用上，除了節約用電之外、也打算在各個據點推廣氫能燃料電池及太陽光電與蓄電池的並用。

此外，該公司在今年砸下 71 億美元併購了美國 Blue Yonder，未來也將靈活運用該公司的 AI 技術來針對需求等作出預測、好在供應鏈方面作出最適當的提案，並推廣至全公司上下。如此一來可避免不必要的浪費，並減少廢棄物及滯留物的發生，進而降低對環境所帶來的負擔。

參考德國 ESG 評分公司 Arabesque S-Ray 對 Panasonic 所打的分數，該公司在 5 月 25 日時點於環境項目的得分為 79.5，雖然輸給索尼集團 (6758-JP) 的 82.94 分，不過也比德國西門子及南韓三星電子的得分要來的高。