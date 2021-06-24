美眾院司法委員會展開馬拉松式會議 表決通過多項反壟斷草案

經過長達 12 小時的馬拉松式會議後，美國聯邦眾議院司法委員會周三 (23 日) 晚間通過多項反壟斷立法草案，以確保科技巨頭不會濫用市場主導地位。

周三提出的 6 項草案中，最關鍵的為《美國選擇與創新線上法案》(American Innovation and Choice Online Act)，該法案旨在防止科技平台偏心自家產品或服務，最終以 24 票同意、20 票反對，獲得眾議院司法委員會通過。

《啟用服務交換法》(ACCESS) 也以 25 票同意、19 票反對獲得通過，該法案要求大型科技平台建立資料可攜權和相容性，讓用戶能更輕鬆將自家數據傳輸到其他平台。

另外兩項爭議性不大的草案也獲通過，其中一項為提高企業向政府申請審議併購交易的費用，另一項為幫助聯邦貿易委員會 (FTC) 執行反壟斷法募集更多資金。

本次表決重點之一的《終止平台壟斷法案》(Ending Platform Monopolies Act)。將於美東時間上午 11 時展開辯論。

過了司法委員會這關後，上述草案還需獲得全體眾議院批准，但目前還不確定何時表決，順利於眾議院通關後，接下來將送交參議院投票，最後經總統簽字後正式立法。

Google 政府事務與公共政策副總裁 Mark Isakowitz 批評，上述法案恐大幅削弱美國的技術領導地位，並破壞小型企業與消費者之間的聯繫，進而引發嚴重的隱私及安全問題。

蘋果也稱，《美國選擇與創新線上法案》將允許用戶在不需要 App Store 的情況下，將 App 下載到 iPhone 裡面，恐對用戶隱私造成威脅，且有導致用戶個資暴露於盜用勒索的風險。