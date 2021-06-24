搞丟Dunkin’大客戶 超越肉類盤後下挫2%

部分甜甜圈連鎖店 Dunkin’ 門市不再供應超越肉類 (Beyond Meat) 肉品，消息一出，令超越肉類盤後挫逾 2%。

最近時確認，超越肉類 (BYND-US) 週三收低 0.26% 至 147.44 美元，盤後下跌約 1.32%，報 145.50 美元。同日 S&P 500 和道指分別下跌 0.2% 和 0.1%。

授權 Dunkin’的公司 Dunkin’ Brands 在 2020 年 12 月被私募公司收購後，其股票不再在公開交易所交易。

摩根大通分析師 Ken Goldman 週三指出，Dunkin'將停止供應內含超越肉類漢堡肉的「Beyond Sausage 」早餐三明治。該款餐點在 2019 年推出，Dunkin'另一款產品也用到超越肉類的肉品 (人造香腸捲)，Goldman 認為，該款產品恐怕也將遭淘汰。「在最後一次計算時，有 9000 家 Dunkin 餐廳曾供應 Beyond Sausage 早餐三明治。」

Dunkin’發言人回應，公司與超越肉類仍有著密切的關係，且會持續與其合作。「Beyond Sausage 」早餐三明治在全美數百家 Dunkin’餐廳仍持續供應，包括加州、亞利桑那、新墨西哥、科羅拉多、密蘇里、內布拉斯加州、夏威夷、猶他、堪薩斯和懷俄明。」

以此發言推測，應該是部分地區的餐廳不再供應該款產品，自 Goldman 所謂 9000 家餐廳縮水至數百家。超越肉類沒有立即回應就 Goldman 報告置評的請求。

Goldman 給予超越肉類股票「賣出」評級，目標價為每股 90 美元。

如今超越肉類已經不受華爾街寵愛，其股票買進評級率僅約 23%，遠低於 S&P 500 成分股的股票買進評級率 (約 55%)。

超越肉類的分析師平均目標價約莫 122 美元，約較現行股價下跌 17%，係因超越肉類近期表現強勁，將其股價推升至目標價之上。今年迄今超越肉類已上漲約 18%，其中過去一個月上漲了 38%。

超越肉類股價約 2022 年預期收益的 725 倍。該公司甫開始轉虧為盈，分析師預期未來成長將加速，有助於擴大公司利潤率，且銷售額預計自今年的 5.61 億美元成長到 2023 年的 11 億美元。