〈美股早盤〉經濟復甦樂觀 道瓊漲逾200點 標普那指同登新高

一連串經濟數據揭曉後，對於經濟復甦的樂觀預期，帶動美股周四 (24 日) 全線高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.66％，那斯達克綜合指數與標普 500 指數分別漲 0.76% 和 0.55%，雙雙登上歷史新高，費半漲 1.3％。

儘管周三出現小幅震盪，在 Fed 調升通膨預期，並預估最快 2023 年升息後，三大指數本周漲幅仍超越 1%。

截稿前，蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等大型科技股小幅上漲，特斯拉 (TSLA-US) 漲逾 3%。

繼上周數據意外回升後，美國公布最新初領失業金報 41.1 萬人，申請數高於市場預期，但較前值小幅回落。美國公布 Q1 GDP 季增年率終值報 6.4%，同於初值與前次修訂值，且符合市場預期，5 月耐用品訂單增速也寫下年初以來最快。

美國總統拜登 (Joe Biden) 周四將邀請國會兩黨議員入白宮磋商，就規模約 1 兆美元的基礎建設法案進行討論，市場關注是否能在本周出現重大突破。

另一方面，Fed 的年度壓力測試結果將在周四收盤公布，市場預計，高盛、摩根士丹利 (大摩) 在內的華爾街六大銀行都將順利通過，分析師認為大摩及高盛為壓力資本緩沖要求的兩大贏家，富國銀行預計將擁有最多的過剩資本。

公布結果前，美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US)、高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US) 以及摩根大通 (JPM-US) 在內大型銀行股均小幅上漲。

截至台北時間周四 (24 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 224.03 點或 0.66%，暫報 34098.27 點

那斯達克綜合指數上漲 108.43 點或 0.76%，暫報 14380.16 點

標普 500 指數上漲 23.41 點或 0.55%，暫報 4265.25 點

費半上漲 41.86 點或 1.31%，暫報 3239.08 點

台積電 ADR 上漲 0.53% 至每股 116.67 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.489%

紐約輕原油下跌 0.45% 至每桶 72.75 美元

布蘭特原油下跌 0.43% 至每桶 74.87 美元

黃金上漲 0.13% 至每盎司 1785.80 美元

美元指數下跌 0.11% 至 91.68 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤上漲 7.84％，至 234.11 美元。

禮來的研究性阿茲海默治療藥物在周四獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的「突破性療法」(Breakthrough Therapy) 資格認定，代表療效已較現有療法顯著改善，藥物研發和審查程序有望加快。

Rite Aid(RAD-US) 早盤下跌 12.51％，至 17.84 美元。

美國連鎖藥局 Rite Aid 周四公布 2022 會計年度 Q1 財報，調整後每股虧損報 38 美分，雖優於市場預期，但營收略低於預估，報 61.6 億美元。該公司預計全年營收將落在 251 億美元至 255 億美元間，每股虧損介於 79 美分至 24 美分。

康卡斯特 (CMCSA-US) 早盤上漲 0.67％，至 55.85 美元。

《華爾街日報》報導，康卡斯特 (Comcast) 執行長正在考慮和 ViacomCBS 合作或收購 Roku，似乎有意進軍串流媒體市場，康卡斯特回應稱相關報導純屬臆測。

今日關鍵經濟數據：

美國 Q1 實質 GDP 季增年率終值報 6.4%，前值 6.4%

美國 5 月耐用品訂單月增率初值報 2.3％，預期 3.0%，前值自 - 1.3% 上修至 - 0.8%

美國 5 月耐用品訂單增速寫年初以來最快 (圖：Zerohedge)

美國上周 (6/19) 初領失業金報 41.1 萬人，預期 38 萬人，前值自 41.2 萬人上調至 41.8 萬人

美國上周 (6/12) 續領失業金報 339 萬人，預期 346 萬人，前值自 351.8 萬人上調至 353.4 萬人

美國 5 月批發庫存月增率初值報 1.1％，預期 0.8%，前值 0.8%

美國 5 月進出口報 - 881 億美元，預期 - 882 億美元，前值自 - 852 億美元下調至 - 857 億美元

台北時間 23:00 將公布堪薩斯 Fed 6 月製造業綜合指數，預期 30.0，前值 26.0

華爾街分析：

Truist Advisory Services 投資組合及市場策略師 Keith Lerner 認為，觀察交易背後的基本驅動因素可知，價值股交易依舊良好，我們預計今明兩年經濟增長將遠高於趨勢，且該部門的獲利勢頭與槓桿狀況仍相當正面。

DWS Group 北美固定收益部門負責人 Greg Staples 認為，Fed 的行動可能導致市場出現一些震盪，但他認為，真正的觀察重點在於 CPI 和 PPI 等通膨數據，若數據確實就像鮑爾所說，通膨升溫僅為暫時狀況，將對市場產生正面影響，若情況相反，這對股票在內的風險資產來說非常不利。