航運股自結 捷迅5月獲利持平 陸海單月賺贏Q1

航運族群近來在主管機關的要求下陸續公告自結數，捷迅 (2643-TW) 今 (24) 日公布 5 月稅後純益為 1700 萬元，與去年同期持平，每股純益 0.58 元，陸海(5603-TW) 5 月稅後純益 3500 萬元，年增 3400%，EPS 0.38 元，單月賺贏第一季。

捷迅累計 4-5 月稅後純益 3700 萬元，年減 5%，每股純益 1.23 元。

陸海累計 4-5 月稅後純益 4500 萬元，優於去年同期虧損狀態，每股純益 0.5 元。

捷迅指出，去年 5 月空運運價創史上最高，墊高比較基期，事實上，今年第二季以來空運運價仍維持在歷史高檔水準，同時，海運承攬業務也有明顯成長，使 5 月合併營收仍有 7% 成長達 3.98 億元。

捷迅進一步說明，去年第一季海運承攬業務占營收比重僅 13%，但今年第一季已達 25%，隨著船公司 6-7 月持續調漲運價，有助營收動能進一步擴增。

展望後市，隨著下半年海空運傳統旺季報到，整體後市樂觀。

陸海則指出，進出口櫃量增加，有助推升貨櫃運輸業務獲利，另一方面，重機件吊裝運輸事業隨著政府積極推動綠色能源、開發離岸風力發電場，相關設備裝運需求有利接單。