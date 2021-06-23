4檔航運族群公告自結獲利 四維航、台船單月獲利倍增

航運族群近來交投強強滾，多家航運股今 (22) 日在主管機關要求下公布自結獲利，其中，四維航 (5608-TW) 4 月純益 1.13 億元，年增 190%，台船 (2208-TW) 5 月純益 400 萬元，年增 104.82%，新興 (2605-TW) 5 月純益 1.64 億元，年增 17.56%，而中菲行 (5609-TW) 4 月純益 1.06 億元，年增 9%，均維持成長表現。

四維航 4 月自結稅後純益 1.13 億元，年增 190%，每股純益 (EPS)0.43 元，單月賺贏第一季的 EPS 0.14 元，第二季獲利仍樂觀。

台船 5 月自結稅後純益 400 萬元，年增 104.82%，每股純益 0.01 元，在第一季每股純益達 0.07 元後，維持獲利表現。

新興 5 月自結稅後純益 1.64 億元，年增 17.56%，每股純益 0.28 元，並賺贏第一季每股純益 0.11 元。

而貨攬業者中菲行 4 月自結稅後純益 1.06 億元，年增 9%，每股純益 0.84 元。

四維航表示，今年以來租金有往上攀升的趨勢，看好全年整體市場需求成長將大於船隊供給成長，散裝市場樂觀。

而台船則指出，截至 4 月底已握有 843.6 億元訂單，隨著在手訂單陸續認列營收，今年全年毛利率有望轉正，尤其國艦國造挹注營收穩健，預計在未來 10 年，占營收比重可望維持在 65% 左右，營運漸入佳境。