〈錸寶展望〉轉投資搭防疫商機 代工防疫產品訂單暴增十倍

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 近年擴大進軍醫療產品市場，除既有客製化醫療面板產品外，轉投資子公司華仕德近年成功開發臭氧殺菌防疫產品，今年也結盟施吉生技推出新產品，受惠近期防疫需求，訂單暴增十倍、供不應求，將挹注營運。

錸寶表示，旗下華仕德近年開發臭氧產生器，瞄準殺菌商機，今年更進一步與施吉生技合作，由施吉生技推出「活氧淨菌器」，搭上防疫題材，日前上線募資平台，募得資金超標 12 倍，原定出貨 300-400 台目標，暴增至 3000-4000 台，成長近十倍。

據了解，由於低濃度臭氧經實驗證實在防堵新冠病毒上有一定效果，因此自從施吉生技推出活氧淨菌機後，陸續接獲國內外廠商積極詢問，目前訂單供不應求，相關產品生產製造也將全數由錸寶旗下華仕德負責。

錸寶 5 月底也策略投資施吉生技，透過參與現金增資方式，以約 4589 萬元取得施吉生技約 1434 仟股，持股比例約 10.38%。

華仕德則是在 2019 年加入錸德集團，主要提供電腦週邊相關業、超氧離子殺菌產品，錸寶目前共持有約 78.66% 持股，首季也依比例認列約 41.8 萬元業外利益，隨著施吉防疫產品熱銷，業外貢獻可望逐季增加。