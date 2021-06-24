IC缺料問題逐步緩解 韋僑接單暢旺 下半年營運不淡

電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 今年遭遇的 IC 缺料窘況，可望獲得逐步紓解，5 月營收已較去年同期轉為正成長，在醫療產品營收占比增加下，將成為今年下半年營運亮點。

韋僑 2021 年前 5 月營收為 4.08 億元，較去年同期衰退 4.15%，不過，5 月營收 8339 萬元，已較去年同期轉為正成長。

韋僑董事長曾穎堂指出，韋僑今年上半年每月接單量都超過億元，但實際出貨不如預期，造成營收下降因素很多，但最主要是 IC 缺料，造成出貨下滑。

韋僑預料，今年下半年應用 IC 缺料窘況可望獲得逐步紓解，營運將進一步成長，同時，醫療應用領域營收將進一步再擴大。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，將隨工業 4.0 擴大而成長，另外醫療耗材市場成長速度也相當快速，曾穎堂說，韋僑醫療應用接單比重已提升到 20% 以上。

RFID 電子標籤運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，可從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。

韋僑擬配發 1.3 元現金股利，為 4 年來新高，董事會決議 7 月 2 日召開股東會，目的是要使股利分配及現增案儘速定案，韋僑已投資 13 億元興建新廠擴產，為支應資金需求，將辦現增籌資 4 億元，這也是韋僑上櫃掛牌以來首度籌資。

韋僑目前產線是採租用，公司斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已動工，預計明年第三季完工啟用，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。