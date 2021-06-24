〈貴金屬盤後〉鮑爾謹慎發言 美元自高點回落 黃金收登一週高點

週三 (23 日) 交易，黃金期貨價格收在 1 週來高點，係因美元自約莫 2 個月高點回落提供了支撐力。

黃金經歷上週大拋售，以及投資者在『Fed 對通膨的看法、勞動市場自新冠意晴後預期反彈』這兩者間拉鋸，黃金前景依舊不明確。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，Fed 縮表的計畫能否更明確 (即削減購買的資產規模，以及最終調升基準利率)，將會成為決定黃金未來前進路徑的主要因素。

「倘若 Fed 繼續維持寬鬆，並允許通膨稍微高於目標，那麼黃金就會上漲，但如果市場認為 Fed 變得太鷹派，黃金就可能邁向今年新低點。」

「很重要一點得說，利率上升通常對黃金產生負面影響。然而，倘若通膨率上升速度高於利率上升速度，那黃金還是可能上漲。」他補充，在這樣的設想下，美元價格走勢對貴金屬來說會是更重要的因素。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 6 美元或近 0.3%，收每盎司 1783.40 美元，為交易最活躍契約自 6 月 16 日以來最高收盤價，盤中高點在 1795.60 美元。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「短期內金價可能回升至 1800 美元，但週五公布的 PCE 通膨數據可能會縮限上漲空間。」

7 月交割的白銀期貨價格上漲 25 美分或 1%，收每盎司近 26.11 美元。

2 年期公債殖利率週二下降，創下 3 月 17 日以來最大單日跌幅，而 ICE 美元指數持平，但本週走低，提供了美元計價的黃金價格支撐力。

Otunuga 表示，「Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二在國會發表證詞時，明顯採取了更謹慎的語氣，宛如向黃金多頭拋去一個救生圈。」

鮑爾週二向眾議院委員會作證時重申，央行預期通膨壓力仍是暫時的，也重申決策者在升息一事上很有耐心。(目前利率範圍在 0% 和 0.25% 之間)

「這樣的評論讓美元大跌，也抑制了升息預期，最終緩解了黃金的壓力。」Otunuga 說。

週三經濟數據後，黃金擴大漲幅。IHS Markit 美國製造業 PMI 初值自 62.1 上升到 6 月份的 62.6。但與此同時，IHS Markit 美國服務業 PMI 初值自 70.4 下降到 6 月份的 64.8。

美官方週三公布，今年頭 3 個月美國經常帳赤字增加 207 億美元，達到 1957 億美元。

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