美國要升息了？該如何因應？

聯準會技術性上調超額準備金利率與隔夜附賣回交易利率，加上更多委員預期 2023 年將升息，何時升息再度成為市場關注焦點。「鉅亨買基金」認為美國離升息時間比市場預期的還久，貨幣政策正常化會經歷三個步驟，現在就因為害怕升息而賣掉風險資產，可能錯過更多潛在漲幅。

1. 貨幣政策正常化需要大量耐心與時間，升息沒這麼快

資料來源：Board of Governors of the Federal Reserve System，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/6/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。實際利率採美國 10 年公債殖利率減去美國 10 年平衡通貨膨脹率。

上表為前次聯準會貨幣政策正常化的過程與時間表，從 2013 年 5 月 22 日正式開始談論縮減購債，到 2017 年 9 月 20 日宣佈縮減資產負債表，共經過 4 年多的時間。而這 4 年多的時間大致可以分為三個階段，第一階段是貨幣政策正常化前的溝通期，從開始談論縮減資產負債表到正式縮減資產負債表（2013 年 5 月至當年 12 月）；第二階段是正式縮減資產負債表後到第一次升息（2013 年 12 月至 2015 年 12 月），貨幣政策從降低流動性增加速度，轉向至略微收緊貨幣政策；最後一階段是貨幣政策的全面正常化，由第一次升息至宣佈縮減資產負債表（2015 年 12 月至 2017 年 9 月）。

2. 貨幣政策正常化第一與第二階段，美股表現都相對亮眼

美國貨幣政策正常化的三個階段，對各類資產有著不同影響。時間最短且示警意味最重的第一階段，美國股市上漲 10.7%，表現遠遠優於其他主要資產，新興市場股市與債券則受到美元流動性即將變化影響，雙雙下跌。第二階段，聯準會向市場釋放的流動性開始減少，加上升息可能到來的壓力，跌勢從新興市場蔓延至債券市場，美國與歐洲股市則持續表現優異。最後一階段，消化完流動性惡化的負面消息後，市場重新將重點放回美國經濟熱絡上，各類資產全面上漲，先前表現較差的新興市場股市與高收益債券也迎來大幅反彈。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，分別採標普 500、道瓊歐洲 600、MSCI 世界、MSCI 新興市場指數，債券皆為美銀美林債券系列指數，資料日期: 2021/6/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 若回到大政府時代，升息可能在 4 年後發生

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/6/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

預期聯準會主席於 7 月或 8 月開始談論縮減購債的機率很高，正式縮減購債的時間點應該落在今年底至明年第一季間。美國目前失業率為 5.8%，看似已經逼近先前停止購債時的數字，但若將勞動參與率納入考量（許多人因為失業補貼而退出勞動市場，未納入勞動人口），美國失業率真實數字為 7.7%。假設勞動參與率與就業市場復甦速度回到前次貨幣政策正常化第二階段水準，23 個月後才會開始升息；但若拜登政府的財政刺激政策能夠通過，美國勞動參與率與勞動市場可能回到 1960 至 1979 年時的情況，更高的薪資將吸引更多人回到就業市場，可能升息時間就會變成 46 個月後。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別低估拜登決心，美股基金持續看好

儘管民主黨與共和黨還在協商，但從目前兩黨已經取得共識部分與各自紅線來看，最後財政刺激政策規模應介於 1.6 兆至 4.2 兆美元間。寬鬆的貨幣政策環境，加上許久不見的財政刺激政策，美國股市未來幾年都可望有突出表現，建議持續買進並長期持有。

鉅亨精選基金

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