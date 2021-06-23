〈台股盤後〉資金大風吹 電子股領軍指數強漲261點 站回17300點

美國聯準會再度淡化通膨疑慮，台股今 (23) 日隨美股走揚，早盤開高走高，尾盤更隨著航運、鋼鐵獲利了結資金湧入，電子股全面走揚，推升指數終場強漲 261.16 點或 1.53%，收在 17336.71 點，站回所有均線，成交量達 5247 億元，較昨日略縮。

觀察今日資金流向，電子成交比重回升至 4 成以上，達 42%，至於近日強勢的航運、鋼鐵則下降至 32%、9%，以類股漲幅來看，電子達 2.5%，僅次於汽車類股，至於航運、鋼鐵雙雙重摔 8.5%、2.6%。

權值三王今日強勢表態，台積電大漲 17 元，一舉站回 5 日、月線及季線大關，聯發科力抗外資降評利空，強漲近半根漲停板，收在 941 元，鴻海也上漲近 3%，向上靠攏半年線，其餘如台塑四寶、聯電、國泰金漲幅皆達 1% 以上，為大盤走勢增溫。

航運股由於連日強漲，加上大股東申報轉讓持股利空衝擊，獲利了結賣壓湧現，多頭指標萬海終場亮燈跌停，更爆出歷史天量 27 萬張，長榮、陽明同樣跌停作收，散裝業者也難逃空襲，上市櫃航運業者多達 16 家亮出綠燈。

另外，由於車用晶片下半年可望緩解，市場看好，汽車零組件後續出貨動能將回溫，買盤提前卡位下，今日類股漲幅高達 4.59%，冠居 19 大類股，包括車王電、怡利電、麗清、倉佑、為升全數噴出漲停，和大、和泰車與江申漲幅也有半根以上。

展望台股後市，法人認為，隨著通膨疑慮逐步淡化，加上下半年電子傳統旺季到來，仍可擇優布局低基期電子個股，非科技股則看好紡織、鞋類等傳產族群，可望受惠歐美經濟解封，挹注產業成長動能。