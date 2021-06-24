◆盤勢分析

1.FED 官員再度發表偏鷹論調，影響美國投資者信心，收盤四大指數漲跌不一，那指再創新高，漲跌幅介 - 0.21％~+0.37%。其中，特斯拉、美光、谷歌、高通、FB 收盤上揚；TSM ADR 上漲跌 1.5%、日月光 ADR 上漲 1.59%、聯電 ADR 上漲 1.42%。

2. 週三亞股晨間小高盤開，台股上電子類股轉強，僅有航運與鋼鐵表現不佳。終場收盤指數轉為上漲 261.16 點，漲幅 1.53%，收在 17,336.71 點。

3.OTC 開高震盪，收盤上漲 1.66%，收紅 K 棒，目前上方壓力為前波高的 216 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小紅 K 棒，各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：23 日成交量縮至 5,281.36 億元，後續仍價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 235.06 億元；外資 + 109.56 億元、投信 - 16.43 億元、自營商 + 141.93 億元。

5. 半導體、IC 設計：周三半導體重回市場重心，護國神山與 2303 聯電表現不俗，帶領指數一路攻高。此外，2454 聯發科終止近日偏弱走勢，收盤上漲 4.21%。

6. 矽晶圓、PA：因景氣持續好轉，6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶受盤上漲。PA 三 3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新等需求增溫，股價收高。

7. 光學：市場傳新 iPHONE 拚 8 月量產，相關個股 3008 大立光、3406 玉晶光等鏡頭廠商，重獲市場青睞，股價轉強。

8. 太陽能：傳美擬禁新疆多晶矽，恐影響其太陽能產業供應鏈，台灣 6443 元晶、3576 聯合再生、6244 茂迪、2406 國碩等收盤收上漲。

9. 航運、鋼鐵：因大股東申報轉讓，週三航運股皆多回檔；連帶拖累鋼鐵股走弱。

10. 迎新 iPhone 主力供應商旺起來：外資指出蘋果新 iPhone 下半年出貨量上看 8,500 萬支，將超越 2019、2020 年同期新 iPhone 表現，是三年來最強新機，且 iPhone 於大陸 618 促銷檔期展現亮眼動能，這股動能若延續到下半年，新機出貨量可望有上調驚喜，主力供應商喜迎商機。新 iPhone 潛在亮點是瀏海尺寸更小、電池續航力更佳、相機表現更強與更強大的應用處理器，對應至台系供應鏈，摩根大通最看好獨家代工應用處理器的供應商外﹐以及在鏡頭競爭中崛起的 3406 玉晶光。

11. 立積 WiFi 6 訂單 滿到年底：5G 潮流帶動下，WiFi 規格也正全面升級，全球前五大筆電品牌將持續擴大導入 WiFi 6 之外，5G 智慧手機品牌廠下半年新機也將加速導入 WiFi 6，代表 WiFi 6 可望成為未來市場新主流。法人指出，射頻 IC 廠 4968 立積 WiFi 6 射頻前端模組（FEM）接單動能可望一路強到年底，且新世代的 WiFi 6E 亦將開始出貨，搶搭 2022 年 WiFi 新商機。

