〈台股盤前〉鮑爾再淡化通膨疑慮 台股今日可望回神挑戰月線大關

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二出席國會聽證會，強調現今不斷升高的通膨壓力僅是暫時的，淡化市場對通膨的疑慮，美股四大指數也全面收紅，可望激勵台股今 (23) 日回神，挑戰站回月線。

鮑爾指出，隨著疫苗接種率提高，就業市場前景樂觀，有助減緩疫情造成的供應瓶頸，強調 Fed 不會先發制人般地升息，減碼購債規模將依數據而定，預期在供給瓶頸化解後，通膨將回跌至長期目標 2%。

市場消息方面，今年以來電感受惠各類應用需求強勁，已供不應求，加上原物料成本上漲，兩大日本指標廠已轉向高毛利率領域，中國電感廠順絡也汰舊換新料號，順勢調漲價格 1-3 成，台廠奇力新、臺慶科、今展科等也跟進取消過往每季對客戶的價格折讓，業者表示，堪稱是「歷年來首見」現象。

另外，隨著海運景氣熱絡，航運個股股價近期強漲，包括陽明、台船、正德的大股東都申報轉讓持股，準備獲利了結，不過，法人認為，儘管大股東申讓持股，但相比航運類股成交量，影響相對輕微。

瑞銀研究團隊指出，儘管市場對企業獲利有信心，但在聯準會貨幣政策影響下，台股近日在萬七關卡附近震盪整理，預估今年底前大盤指數可望落在 17470 點，其中較看好半導體成長，非科技股則看好紡織、鞋類等傳產族群，屆時可望受惠於歐美經濟解封，挹注產業成長動能。