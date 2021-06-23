6成台股新手愛搶帽 當沖降稅是否延長看兩因素

台股當沖火熱，截至今 (2021) 年 5 月底，當沖開戶數已超過 309 萬戶，一年就大增逾 90 萬戶，更佔近一年台股新增開戶數 149.4 萬戶的 6 成，顯示 6 成台股新手愛當沖。隨著當沖降稅將於年底到期，金管會表示，將視政策目的是否已達成等兩因素，再與財政部審慎評估。

為活絡台股，立法院 2017 年拍板通過當沖降稅，將當沖交易的證交稅稅率從千分之 3 降為千分之 1.5，實施期間原定 1 年，但在 2018 年時通過延長 3 年 8 個月，至今年底屆期，金管會表示，將視政策目的是否已達成、股市發展情形兩因素，再與財政部審慎評估。

隨著台股穩站萬點之上，且一路改寫歷史新高後，當沖客也大舉湧入台股進行「沖沖樂」，據金管會統計，截至今年 5 月底，集中市場累計現股當沖開戶數達 309.5 萬戶，占整體證券總開戶數的 14.54%，年增 90.3 萬新戶。

若回顧當沖降稅措施實施後開戶數增減情形，實施第 1 年後的 2018 年 5 月，當沖開戶數僅有約 154 萬戶，占證券總開戶數的 8.37%。

到了 2019 年 5 月，當沖開戶數一年增加了 26.9 萬戶，達 181 萬戶，證券總開戶數占比從 8.37% 增至 9.58%。

2020 年 5 月當沖開戶數持續增加，年增 38.1 萬戶，來到 219.1 萬戶，證券總開戶數占比也衝破「兩位數」來到 11.07%。

今年當沖開戶數更是大躍進，一年激增 90 萬 3913 戶，推升當沖戶數正式跨過 300 萬戶大關。