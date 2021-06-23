護國群山回神強彈 台股大漲261點收17336點收復短均

受美國科技股走揚影響，台股今 (23) 日強勢反彈，站上 17300 點，收復所有均線，市場資金流向電子股，台積電、聯發科回神大漲，PCB、IC 設計、汽車股也成為多頭指標，不過，航運族群觸礁，貨櫃三雄全面落入跌停，終場加權指數上漲 261.16 點，收在 17336.71 點，成交值 5247.93 億元。

台積電一吐悶氣，勁揚近 3%，挑戰 600 元關卡，終場收 595 元，市值回升至 15.42 兆元；聯發科也翻紅大漲逾 4%，重返 900 元之上，收在 941 元；聯電、鴻海、大立光、日月光投控、國巨等也有 1-4% 的漲幅。其他權值股方面，台塑、國泰金、統一、和泰車等漲勢也都相當強勁，但中鋼遭遇沉重賣壓，下挫逾 2%。

多檔航運股大股東申報轉讓，儘管航運今日成交比重仍占大盤逾 3 成，但散裝、貨櫃航運股倒成一片，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全面亮燈跌停，散裝股慧洋 - KY、四維航、台航、中櫃、裕民等，也都挫至跌停價。整體運股類股指數大跌逾 8%，為盤面最弱勢族群。

汽車股今日成為多頭指標，汽車零組件廠怡利電、車王電、胡連等均衝上漲停，和大、江申同步勁揚逾半根停板；品牌廠裕隆回神大漲 4%，集團股裕日車、裕融、中華等也都在盤面上表現。汽車類股指數終場大漲 4.6%，買氣暢旺。

疫情帶動宅經濟發燒，筆電、遊戲機、伺服器等產品需求強勁，隨著第三季傳統旺季將至，電子股行情加溫，部分資金也重回 PCB 族群，金像電率先攻上漲停板，創 22 年新高，敬鵬也直奔漲停價，華通、定穎、台郡、嘉聯益等也都表現不俗。此外，上游 CCL 廠受惠缺料、漲價效應，同樣受買盤青睞，聯茂、台光電、騰輝等漲勢都相當強勁。

關注焦點個股，封測廠超豐擺脫移工群聚事件陰霾，法人仍正面看待全年業績表現，帶動股價觸及漲停 85.8 元，改寫上市以來新高，終場漲停打開收 84.1 元；半導體設備廠均華受惠先進封裝機台進駐台積電竹南廠，近 2 個月業績顯著成長，前 5 月已賺贏去年的 1.58 元，激勵股價直奔漲停，達 153 元。