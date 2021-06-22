〈美股早盤〉鮑爾聽證會前夕 美股開盤近持平 比特幣跌破3萬美元大關

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 出席國會聽證會前夕，美股周二 (22 日) 近乎持平。截稿前，道瓊工業指數跌 30 點或 0.1％，那斯達克綜合指數小漲 0.02%，標普 500 指數小跌 0.03%，費半跌 0.44％。比特幣跌破 30,000 美元關卡，幾乎回吐今年漲幅。

近期股市震盪不斷，投資人仍在尋求 Fed 何時撤銷經濟支持，或是經濟反彈是否受阻的相關線索。然而，市場對於通膨加劇的擔憂已有所緩解，但仍處於緊繃狀態。

Fed 主席鮑爾將於台北時間周三 (23 日) 凌晨前往眾議院聽證，就美國新冠疫情和經濟增長發表看法。根據鮑爾準備的證詞，他認為未來數月的就業增長有望加快，且暫時的通膨壓力應會舒緩，不過疫情威脅仍存。

債市部分，截稿前，10 年期美債殖利率小幅升至 1.503％，近期波動劇烈的 30 年前美債殖利率也微升至 2.144％。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 和舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 將於稍後發表演說。

其他資產面，比特幣一度跌破 30,000 美元大關，幾乎抹去今年以來漲幅，截稿前報 29,740.58 美元，日內跌幅達 7.34%。Riot Blockchain(RIOT-US)、Marathon Patent Group(MARA-US) 在內區塊鏈概念股持續下挫。

隨著 Q2 財報季即將在接下來幾周內陸續登場，FactSet 數據顯示，截至目前，分析師預計標普 500 指數的企業收益將較去年同期增長 61.9%。

截至台北時間周二 (22 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 32.90 點或 - 0.10%，暫報 33844.07 點

那斯達克綜合指數上漲 2.28 點或 0.02%，暫報 14143.76 點

標普 500 指數下跌 1.23 點或 - 0.03%，暫報 4223.56 點

費半下跌 13.83 點或 - 0.44%，暫報 3158.16 點

台積電 ADR 下跌 1.74% 至每股 112.16 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.503%

紐約輕原油下跌 0.52% 至每桶 73.28 美元

布蘭特原油下跌 0.28% 至每桶 74.69 美元

黃金下跌 0.31% 至每盎司 1777.30 美元

美元指數上漲 0.13% 至 92.00 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤上漲 7.44％，至 215.00 美元。

GameStop 周二宣布已完成先前的 500 萬股售股計畫，籌資額達 11.26 億美元，將用於一般企業用途、投資增長計劃以及維持強勁資產負債表。

MicroVision(MVIS-US) 早盤下跌 8.23％，至 17.95 美元。

雷射掃描技術供應商 MicroVision 宣布，將不定時出售價值 1.4 億美元的股票，並將籌集資金用於一般企業用途。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 0.28％，至 2429.25 美元。

歐盟委員會周二宣布，正式啟動對 Google 廣告技術業務的反壟斷調查，部分調查範圍涵蓋去年美國十幾個州對 Google 在廣告市場的壟斷指控有關。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 將公布里奇蒙 Fed 6 月製造業指數，預期 18.0，前值 18.0

台北時間 22:00 將公布美國 5 月成屋銷售年化總數，預期 571 萬戶，前值 585 萬戶

台北時間 22:00 將公布美國 5 月成屋銷售年化月增率，預期 - 2.4%，前值 - 2.7%

華爾街分析：

Bleakley Global Advisors 策略師認為，若 10 年期美債殖利率自目前的 1.5% 升至 2%，對價值股份說將是利好，但若該指數維持在 1.5% 左右，科技股表現可能會更好。

Longview Economics 執行長 Chris Watling 表示，Fed 長期維持寬鬆貨幣政策的立場堅定，但他認為，勞動力市場緊縮可能干擾當前局面。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 發布報告表示，鮑爾重申了他的觀點，即近期通膨加劇僅為暫時情況，這般言論似乎緩解人們對於 Fed 轉向鷹派的擔憂，但問題在於這種情況會持續多久？

Otunuga 進一步表示，考慮到市場對於 Fed 官員的言論和通膨預期依舊高度敏感，隨著多位 Fed 官員即將發表談話，市場變故可能相當大。

美股 Q2 財報季於下周陸續展開。瑞銀 (UBS) 股權衍生商品主管 Stuart Kaiser 看好標普 500 指數成分股企業收益表現持續優於大盤，Macro Trends Advisors LLC 共同創辦人 Mitch Roschelle 也認為，股市固然會有回檔的時候，但隨著財報季的到來，股市的順風要比逆風來得更強。