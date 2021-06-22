〈美股盤前要聞〉市場關注鮑爾聽證談話 美股期貨小升

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將前往國會聽證，對當前新冠疫情及美國經濟前景發表談話。美國 10 年期公債殖利率跌至 1.48%。美股期貨週二 (22 日) 小升，道瓊期貨漲 0.07 %，標普 500 期貨漲 0.13%，那斯達克 100 期貨漲 0.26%。

1. 鮑爾聽證將表示通膨上升是過渡性

美國聯準會 (Fed) 上周轉鷹令市場驚訝，然而紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 釋出鴿派訊息，表示現在收緊政策為時過早。另外預先發布的書面證詞也顯示，主席鮑爾將向眾議院表示，雖然最近幾個月通膨大幅上升，但隨時間過去將回落到 Fed 的 2% 目標水準。

威廉斯是 Fed 第三把交椅，想法和鮑爾接近，他周一 (21 日) 在美國中型銀行聯合會一場活動上說：「儘管經濟復甦強勁，但 Fed 最重要的事情是觀察數據，現在開始收緊政策還為時過早。」

威廉斯預期，經濟強力復甦造成的供應鏈瓶頸和不平衡，將逐漸淡去，使明、後年通膨率回到約 2%。「通膨前景無疑充滿龐大的不確定性，但我們將密切觀察數據。」

2. 比特幣暫時脫離兩周以來低點 在中國交易管道幾已被封阻

在中國央行重申打擊加密貨幣，並限制中國居民的交易管道後，比特幣觸及兩周以來低點，但在周二 (22 日) 亞洲時段，略見止穩跡象。

至台北時間 16:06，比特幣價格報 32397 美元，24 小時跌 1.58%，但脫離今日低點 31197 美元。一些分析師將焦點置於 30000 美元，認為這一心理關卡若跌破，將引發進一步賣壓。

數字資產衍生品交易所 Delta Exchange 執行長 Pankaj Balani 指出，比特幣如果跌破 30000 美元，將意味著對信心造成巨大打擊，整個加密貨幣市場可能出現大量拋售活動。但他預估，比特幣將在未來幾周內反彈，並挑戰 40000 美元。

3. 馬斯克：特斯拉一個月後召開「AI Day」徵才

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)21 日 (週一) 在推文表示，大約在 1 個月後將會舉辦「人工智慧日」(AI Day)，屆時將介紹人工智慧軟體、硬體的進展狀況以及相關訓練等，目的是為了招募人才。

馬斯克曾在 2021 年 1 月的財報發表會上表示，他確信比起人類駕駛更值得信賴的自動駕駛技術、在今 (2021) 年內將得以實現。但後來在 5 月時，特斯拉向美國加州當局表示，在 2021 年年底前，可能無法完成功能完整自動駕駛技術的研發作業。

針對特斯拉對外誇大宣稱、該公司的輔助駕駛系統是「全自動駕駛」(Full Self-Driving) 一事，加州監管當局也正在調查是否觸法。

4. 歐盟正式啟動對 Google 廣告技術業務的反壟斷調查

歐盟周二 (22 日) 正式對 Google(GOOGL-US) 的廣告業務啟動反壟斷調查，評估這家科技巨頭是否偏好自家的網路廣告技術服務，恐成為 Google 核心業務至今面臨最大的反壟斷挑戰。

歐盟主管反壟斷事務的執行委員 Margrethe Vestager 表示：「Google 出售廣告版面，同時具備網路廣告中介的身份，它幾乎存在於網路展示廣告供應鏈的各個層面，我們擔心 Google 使競爭對手的廣告服務更難以在廣告技術堆疊中競爭。」

作為調查的一部份，歐盟將評估 Google 是否限制了廣告商、出版商和其他第三方競爭對手訪問用戶數據的能力，此外，歐盟還將針對 Google 停用第三方 cookie 技術的計畫進行調查。

5. Netflix 與大導演史蒂芬史匹柏的電影公司簽下多年合約

美國 Netflix(NFLX-US) 在週一 (21 日) 宣布，該公司已經和國際知名導演史蒂芬史匹柏 (Steven Spielberg) 所領軍的電影公司 Amblin Partners 簽下內容供應合約。在未來幾年，Amblin Partners 在每年將提供多部作品給 Netflix。

史蒂芬史匹柏在一份聲明中提到，當他與 Netflix 的共同執行長 Ted Sarandos 討論過後，認為「現在顯然有一個絕佳的機會來共同講述全新故事，並以新方式來接觸觀眾。」