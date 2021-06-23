散戶再力挺！GameStop早盤大漲逾10%

週二 (22 日) GameStop 宣布已完成增發 500 萬股股票，籌集了約 11.3 億美元資金，激勵其股價早盤大漲逾 10%。

GameStop (GME-US) 週二再度重回散戶擁抱，GameStop 早盤一度上漲了 10.6%，截稿前，其漲幅已收斂至 6.19%，暫報每股 211.00 美元。

年初 GameStop 為首史詩級大軋空動盪了華爾街，散戶軋空避險基金的空單大獲成功，週二傳出倫敦避險公司 White Square Capital 宣布倒閉，因年初做空 Gamestop 而蒙受巨大損失，對其業務模式進行了評估後，該公司將於本月關閉主要基金，並返還資本。

GameStop 本月初向美國證券交易委員會（SEC）呈交一份召股說明書，表示將發行多達 500 萬股股票。GameStop 週二表示已完成增發 500 萬股股票，其所籌集的資金將用於一般公司用途、投資計畫與強化資產負債表。

GameStop 正利用今年巨大的反彈 (超過 1,000%)，加速其電子商務轉型。

GameStop 於 6 月 9 日公布第一季財報，營收為 12.8 億美元，經調整後每股虧 0.45 美元，優於華爾街預期，但並未提供今年財測，僅表示公司第二季營運將延續上季成長態勢，並說 5 月的遊戲總銷量比去年同期成長約 27%。