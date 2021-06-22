航空旅遊需求回升 達美航空計劃招聘1000多名機師

在經歷疫情的一年後，隨著美國疫苗接種持續，防疫封鎖限制逐步緩解，旅客航空需求回升，美國航空業準備重新招聘。達美航空 (DAL-US) 計畫，在明年夏天之前招聘 1000 多名機師。

達美航空運營總監 John Laughter 在寫給運營員工的信中表示，達美航空預期，美國休閒旅遊將在本月份恢復到疫情前的水準，也有望看見更多商務旅遊。不過，Laughter 仍然對國際旅遊業務維持謹慎態度。

在 2020 年遭受疫情重創後，達美航空如今表示，預計在 2021 年下半年實現稅前獲利，並在 9 月初的全面重新啟動。

數據顯示，上週日通過美國機場安檢的乘客達到 210 萬人，創下 2020 年 3 月新冠肺炎疫情爆發以來的新高，不過，該數據仍比疫情前水準減少了 23%。

美國空服員工會預測，到了 2023 年，空服人員的數量將從 6 月份的 8 萬人攀升至 10 萬人。工會主席 Sara Nelson 在接受採訪時表示，年初所有航空公司幾乎都表明將在今年招聘數千人。

聯合航空也在先前表示，計畫招聘約 300 名機師，來為旅遊業復甦作準備。聯合航空行政總裁 Scott Kirby 表示，美國國內的休閒旅遊需求已經幾乎完全恢復，但是，關鍵的商務以及國際旅遊仍舊非常低迷。

美國航空公司日前表示，該公司計畫在今年秋季恢復機師的招聘，到年底將有大約 300 名新機師加入，並且此數字有望在 2022 年翻倍。有報告顯示，美國聯合航空今年 5 月份售出的國內旅遊機票金額超過 2019 年同期，反映出航空業獲利能力有望恢復。