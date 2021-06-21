航空業客貨運需求齊揚 華航、長榮航Q3獲利可望上修

隨著航運族群大漲，航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 今(21) 日再度強彈，法人認為，由於近期海運嚴重塞港從歐美蔓延至亞洲，空運貨物需求熱絡，有望一路延續至第四季旺季，同時，第三季返美需求增加，客運貢獻有望優於預期，均使航空業的獲利動能可望上修。

華航日前指出，由於赴美旅運需求轉強，繼 6 月增飛台北飛洛杉磯航班後，7-8 月將再新增 4 班台北往返安大略航班載客服務，逐步擴大洛杉磯地區服務範圍與便利性。

近期因國內疫情升溫，返美需求增加，加上傳統第三季返校潮，華航 6 月新增洛杉磯 3 班、7 月新增安大略 2 班，法人指出，航空客運貢獻有望優於預期，估美國線乘載率較去年同期的 30% 上升至 50%，估算第三季華航總班次年增 15%，帶動客運營收季增、年增約 166%、17%，因而上修華航第三季獲利 7%。

另一方面，由於美國製造業 PMI 指數、ISM 製造業供應商交貨時間 5 月達 61.2、78.8，ISM 製造業供應商交貨時間續創下 47 年新高，貨物海轉空需求熱絡，預料第三季、第四季空運運價將維持季增 5% 的逐季上揚態勢，為航空業者添獲利動能。