〈觀察〉8吋晶圓代工擴大功率元件產能 朋程、昇陽半營運迎活水

今年上半年全球面臨車用晶片荒，歐美日車廠因產出受限，被迫停產因應，並積極尋求 8 吋晶圓代工廠協助，業者近日傳出，下半年有意釋出更多功率元件產能，緩解車用晶片需求，市場看好，隨著前段產能擴大，車用二極體朋程 (8255-TW) 與晶圓薄化業者昇陽半 (8028-TW) ，下半年營運成長空間可望更顯著。

業界表示，功率元件因具備承受高電壓特性，多需採用成熟製程生產，但由於 8 吋晶圓產能去年上半年早已被驅動晶片、電源管理晶片等業者預訂一空，即便功率元件業者後續想增加投片量，也僅能透過配額取得，導致車用晶片大缺。

不過，隨著歐美疫苗陸續開打，部分終端電子產品需求趨緩，8 吋晶圓代工也將部份產能轉移至二極體、MOSFET、功率元件等產品，並擴大車用晶片產能，期望緩解市場需求，上游業者也釋出下半年取得產能優於上半年的訊息。

朋程為全球車用二極體龍頭，享有過半市占，除了既有標準型，近期也推出高效二極體 (LLD)、超高效二極體 (ULLD)，其中，高效二極體因可提升發電機效率 70-80%，有效減少二氧化碳排放量，獲各大發電機廠採用，去年出貨已達倍增。

展望今年，朋程預計，今年車用二極體出貨量達 3200 萬顆，較去年成長至少 28%，同時為搶占能源車市場，將正式跨入 IGBT 模組，預期年銷量將達 10 萬顆，營收貢獻約 4.5 億元，並看好 2025 年達 41 億元，除了大於去年全年營收，也等同 5 年內業績成長高達 9 倍。

朋程大股東中美晶 (5483-TW) 5 月也在股市大幅波動時，再度加碼持股，自集中市場買進 1139 張，加碼幅度創下自 2019 年 10 月宣布參與現增後的新高，依朋程 5 月均價計算，共斥資 1.25 億元，讓外界對朋程後市成長空間充滿想像。

昇陽半是為國內晶圓薄化的主要供應商，今年前 5 月營收已連 5 個月創下歷年同期新高，隨著下半年晶圓代工廠擴大釋出功率元件產能，可望淡化排擠效應，昇陽半做為後段供應商，也可望受惠。