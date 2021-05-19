二極體需求夯 強茂、朋程大股東斥逾千萬加碼自家股票

二極體市況去年下半年起好轉，今年更隨著上游晶圓緊缺、下游封裝材料吃緊，價格連番漲，多家營運創高，強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW) 大股東更是看好自家後市展望，在 4 月均斥超過 1000 萬元買進自家股票。

強茂大股東金茂投資法人代表為方敏宗，為現任董座方敏清的哥哥，也是強茂最大股東，今年 3 月買進 720 張後， 4 月再度加碼 200 張，以 4 月均價計算，斥資約 1170 萬元，目前持股張數攀升至 49896 張。

朋程大股東則是中美晶 (5483-TW)，中美晶自 2019 年 10 月宣布以特定人身分參與朋程現增後，持股張數、比例不斷攀升，自 2019 年 9 月的 4958 張，提升至今年 4 月的 19499 張，短短一年半，持股張數增加將近 3 倍，也顯示中美晶對朋程未來營運充滿信心。

中美晶 4 月共買進 154 張朋程股票，以朋程 4 月均價計算，斥資約 1907 萬元，持股張數上升至 19499 張，內部人股權比重也從 35.7%，提升至 35.84%。

朋程主要專注在車用二極體，近期隨著車市回溫，加上新品高效二極體持續出貨，第一季營收達 9.94 億元，一舉創下歷史新高，稅後純益達 1.55 億元，每股稅純益 1.7 元，改寫兩年半新猷。