波音737系列最大客機MAX 10首航 預計2023年啟用

波音公司 (BA-US) 單走道家族最大機型 737 MAX 10 周五（18 日）展開首航，與對手空中巴士的 A321neo 系列較勁意味濃厚，該機型預計在 2023 年正式啟用，但還須經過數個月的測試與安全檢查。

737 MAX 10 在華盛頓州上空完成歷時約 2 個半小時的飛行，在美東下午 12 時 38 分左右回到西雅圖附近的 Renton 機場。

波音的 MAX 10 客機可容 230 人，不僅座位較 MAX 9 的 178 至 220 人多，也縮短與空巴 A321neo (容納 185 至 240 人) 載客量的距離。A321neo 在窄體飛機市場稱霸許久，此市場 20 年以來的價值約爲 3.5 兆美元。

波音執行長 Stan Deal 表示，該公司在 Renton 的工廠每月可生產約 16 架 737 MAX 噴射客機。

不過波音最新的 MAX 10 機型還須經過嚴格的認證後才能正式起飛，先前該公司另一款小型的 737 MAX 8 客機發生兩起致命墜機事故，導致該機型停飛兩年，而時至今日中國對該款機型的禁飛令仍未解除。

因此這次波音對 MAX 10 的安全性能特別看重，也提高該機型的安全性能，包括空中數據系統、以及依照歐洲監管機構的要求，在第三機艙增設攻角 (Angle of attack) 感測器。該感測器能提數據供機師判斷，避免飛機失速或失去升力。

雖然體積較小的 MAX 8 是波音最熱銷的客機，而 MAX 9 與 MAX 10 銷售較緩慢，可能讓波音在與空中巴士 A321neo 的競爭中屈居劣勢。即便如此，波音依舊對 MAX 10 有信心，正加緊努力向愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）在內的航空公司推廣銷售。

美國的聯合航空已向波音下單 100 架 MAX 10。儘管有消息稱聯合航空正考慮增加至少 100 到 200 架 MAX 客機的新訂單，但聯合航空的大型單走道客機主要仍向空中巴士下單。

波音在經歷兩起墜機事故、新冠疫情影響後停飛 20 個月，此次首航過程保持低調，不同於以往充滿首次飛行的熱鬧氛圍。

波音周五股價小跌 0.78%，收每股 237.35 美元。