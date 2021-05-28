波音將恢復交機 三大航太零組件業復甦轉強

美國波音公司最新宣布將復產 737MAX，預計 8 月恢復交機，並預期第三季可獲得 FAA(美國聯邦航空管理局) 的復飛評估報告，而今年產能也將逐步增加，激勵國內航太股表現轉強，法人指出，零組件供應商正緩步恢復供貨，營運最壞情況已過，預期整體航太產業至明年將恢復到 2018-2019 年的水準，可留意駐龍 (4572-TW)、漢翔 (2634-TW)、晟田 (4541-TW) 等航太零組件廠後市。

波音指出，位於華盛頓州的工廠將以低速率恢復生產 737MAX，結束 4 個月的停產期，8 月恢復交機，並在今年將產能逐步增至每月 31 架，預期第三季可獲得 FAA 的復飛評估報告。

法人說明，目前波音和空巴的在手訂單有 5297 架、7645 架，訂單能見度分別達 6.6 年、8.9 年，隨著歐美各國陸續解封，航空客運已觸底開始復甦，航太產業最壞情況已過，營運可望緩步回升，預料整體航太產業的營運至明年將可恢復到 2018-2019 年的水準。

法人預估駐龍、漢翔、晟田等航太零組件廠今年合併營收有望成長 20% 起跳。

其中，駐龍去年受疫情影響， 產品出貨由 2019 年 80 多萬件，降至 16 萬件，由於對終端客戶波音出貨占營收占比超過 80%，隨著波音的營運狀況好轉，將優先受惠。

而漢翔除了民用業務下半年起可望開始復甦，高教機將於 6 月首飛，預計明年開始量產，營運動能轉強在即。

晟田航太業務占營收比重約 50%，另有精工業務占比逾 40%，半導體設備零件去年營收成長超過 20%，法人樂觀看待，除了航太業務觸底回溫，隨著半導體大廠擴廠、客戶新品挹注下，精工業務也可望成長雙位數，增添另一營運動能。