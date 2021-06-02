〈房產〉「松濤苑」2樓戶以4.7億元賣出 創今年豪宅成交第二高價

北市中正區最貴豪宅「松濤苑」，由實價登錄揭露，今年 4 月賣出 2 樓戶，共 258.06 坪，總價 4.7 億元、每坪 250 萬元，金額僅次今年信義琢白的 5.7 億元，暫居今年台北市豪宅第二高總價交易，也是今年最高單價豪宅，但卻是該社區歷年最便宜的坪價。

房仲業者指出，此一「松濤苑」4 月成交，相較同層隔壁戶的鄰居，在 2016 年以每坪 268.5 萬元購入，每坪便宜了 18.5 萬元，等於晚了 5 年之後才入手，便宜了 4774 萬元，幾乎可以在台北市再買兩間中古屋。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「松濤苑」睽違近 3 年才再次出現交易，而且該豪宅總共僅 20 戶，成屋 8 年以來，僅成交 9 戶，等於以平均每年 1 戶的速度銷售，過去單價多落在每坪 260-270.6 萬元，僅低樓層有 250 萬左右行情，觀察到從 2013 年開始，主要因該社區價格偏高，有實力接手的買家不多，隨著近年市場資金豐沛，加上松濤苑是中正區少數頂級豪宅，仍吸引認同區域環境的買家指名購買。

由潤泰新 (9945-TW) 興建「松濤苑」豪宅案，位於博愛特區，臨植物園，享有遼闊綠蔭景觀，首筆交易位在頂樓戶，由豪宅自家人潤泰集團總裁尹衍樑，以 8.75 億，每坪 260 萬元買下，當時創下中正區豪宅新高紀錄。

張旭嵐分析，中正區的知名豪宅，包括「力麒麒御」、「頂禾園」、「元大一品苑」等，「力麒麒御」社區成交均價約落在每坪 92 萬元、「頂禾園」則成交每坪 190 萬元、「元大一品苑」每坪 150 萬元左右，而松濤苑全棟交易紀錄都每坪超過 200 萬元，是台北市中正區唯一站穩坪價「兩百萬俱樂部」的級豪宅。