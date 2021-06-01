〈房產〉六都前5月建物買賣移轉突破10萬戶年增24% 創8年同期新高

全台六都會區今 (1) 日分別公布 5 月「建物買賣移轉棟數」，5 月六都交易量合計為 2 萬 4754 戶，月增 9.9%，年增 43.8%，為近 8 年同期最佳，累計前 5 月交易戶數 10 萬 9431 戶，年增 24.1%，也為近 8 年來同期新高。

房仲業者指出，今年本土疫情於 5 月中旬開始爆發，本次疫情較去年嚴重，全台進入三級警戒，民眾被迫暫緩看屋行程，預期 6 月的建物買賣移轉棟數應該就會出現衰退，而疫情是否能夠受到穩定控制，是決定下半年房市交易量的關鍵因素。

依統計，全台六都 5 月買賣移轉棟數月增 9.9%，其中台北市月增 10.6%，新北市月增 3.5%，桃園市月增 3.7%，台中市月增 11.4%，台南市月增 17.5%，高雄市月增 20.7%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出， 5 月的買賣移轉棟數反映的是 4 月市況，而 4 月份本土疫情尚未爆發，且在經濟面表現優良以及房市旺季的情況下，民眾對於房市看法也相對樂觀，因此 5 月的買賣移轉戶數較 4 月成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然 5 月中旬疫情升級，但 5 月的移轉量是反映 4 月的交易量，由於 4 月國內景氣暢旺，市場反應樂觀，加上房地合一稅 2.0 新制腳步逼近，讓不少欲適用舊稅制的屋主加快售屋腳步，使得整體量能持續衝高。

與去年同期相比，全台六都 5 月交易量增加 43.8%，其中台北市年增 41.6%，新北市年增 56.7%，桃園市年增 22.4%，台中市年增 42.4%，台南市年增 50.2%，高雄市年增 48%。陳金萍指出，由於去年同期正是受到疫情干擾較為嚴重的時期，民眾減少外出，暫緩購屋行程，導致交易量低迷，而今年 5 月房市交易量反映 4 月份的市況，4 月全台疫情穩定，加上低利率、資金潮的助攻，自住、置產需求不減，使交易量較去年增加。

進一步觀察今年 1-5 月六大都會區建物買賣移轉棟數年增 24.1%，其中台北市年增 21.2%，新北市年增 27.6%，桃園市年增 17.2%，台中市年增 26.3%，台南市年增 18.6%，高雄市年增 29.9%，陳金萍說明，1-5 月交易量雖較去年大幅增加，但主要是因為去年上半年受到疫情影響，使交易量比較基期較低所致。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，雖然買賣移轉棟數與實際交易有時間差，仍可看出疫情爆發前市場交易熱度頗高，尤其政府為打房祭出房地合一 2.0，並將在今年 7 月 1 日上路，促使希望未來轉售可適用原制的買方趁早布局，因此，如新北市、台南市、高雄市都有 50% 上下的年增幅，尤其台南市、高雄市房價相對低、具有建設、就業話題，預期房價有成長空間，買氣更為強勁。