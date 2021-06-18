不畏疫情 台灣上修GDP年增率 有助支撐台股長線

台股今 (18) 日在平盤上下狹幅震盪，法人表示，儘管全台疫情仍嚴峻，但主計總處大幅上修台灣 2021 年經濟成長率（GDP）預估值至 5.46%，顯示台灣企業獲利動能仍強勁，有助台股長線支撐。

主計總處 6 月初上修台灣 2021 年經濟成長率（GDP）預估值至 5.46%，較今年 2 月預測的 4.64% 大幅上修 0.82 個百分點，主要因出口表現優異，且第一季 GDP 年增率高達 8.92%，有助提升今年 GDP 年增率。

另外，國內知名研究單位包含台灣經濟研究院、中華經濟研究院、中央銀行等，對於台灣 2021 年 GDP 預估值也分別給出 5.03%、4.8% 與 4.53%，顯示台灣經濟基本面無虞。

元大龍頭基金研究團隊表示，雖然台灣近期受到疫情影響，國人改變原有的生活消費習慣，原有的商業模式也因此扭轉，尤其是旅遊與百貨產業等更是顯著，惟台灣以出口導向為主，目前企業生產及製造未受影響，出口表現依舊亮眼，帶動第一季 GDP 年增率高達 8.92%，只要企業獲利模式未受影響，台灣企業今年表現仍有可期。

且觀察歷史經驗，2003 年 SARS 期間，台灣股市、房市都大跌，台灣加權指數於 2003 年 4 月跌至 4139.5 點，房價也在短短兩季時間下跌逾 10%，但隨著疫情獲得控制，股價與房價都出現 V 型反彈，台灣加權指數於 2004 年回漲至疫情爆發前的高點，房價亦重返多頭，開始向上攀升。

選股策略上，應優先選擇優質產業龍頭，其擁有抗跌領漲特質，儘管可能隨大盤震盪而有波動，但修復力十足，若不知如何選股擇時的投資人，建議可透過台股基金以定期定額方式長期佈局。

目前規模最大的台股主動型基金為元大台灣高股息優質龍頭基金 ，成分股全是高股息權值股，截至 6 月 16 日，每單位淨值為 14.99 元。