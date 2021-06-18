〈FCC開鍘中企〉海康威視產品在美不准賣 衝擊台晶片廠出貨

美國聯邦通信委員會 (FCC) 周四投票通過，計畫禁止華為、海康威視等五家中企向美國銷售電信、安全監控設備，等於這些中企產品在美一律「不准賣」，衝擊相關指標陸廠出貨，也恐重創晶相光 (3530-TW)、原相（3227-TW）、矽力 - KY(6415-TW) 等供應鏈出貨。

相比先前的禁令，此次是擴大產品銷售至民間市場。業界人士說，FCC 的地位就是台灣的國家通訊傳播委員會（NCC），主司該國通訊相關領域，若 FCC 或 NCC 禁售或不核發執照給廠商，該廠商產品就無法當地上市，影響甚大。

和先前美方的黑名單不同的是，黑名單主要是限制美企不能供貨給遭列入黑名單的中企，這些中企只能轉向找非美業者買零組件，若能順利取得非美供應鏈支援產品出貨，銷售並不受限制，這次 FCC 開鍘，是「產品連賣都不能賣」。

過去晶相光、原相等台廠受惠海康威視等業者「去美化」風潮，獲得大量轉單，其中，晶相光主要供應海康威視 CMOS 影像感測器，用於安防監控、消費性產品等，海康威視也是晶相光最大客戶，依據該公司年報指出，去年營收貢獻達 72%，是最純的海康威視概念股。原相則是供應海康威視感測器等元件，也是重要協力廠。

隨著這些指標廠遭 FCC 封殺禁售，也將衝擊台灣相關供應鏈。

外媒報導，美國聯邦通信委員會 (FCC) 以 4 比 0 壓倒性投票，通過新草案命令，計畫禁止華為、中興通訊、海能達通信、大華科技，以及海康威視等幾家中國廠商，向美銷售特定的電信和監控設備，並指控相關設備對美國造成安全風險。

事實上，美國商務部 2019 年曾將海康威視等 28 家中企列入黑名單，並在 2020 年禁出華為禁令，不過，儘管美國管制中企產品，但因中企產品具較高價格吸引力，仍獲美國各州政府、公立學校青睞，持續採購海康威視、大華安控產品，使相關供應鏈出貨具備支撐。

但此次，隨著美國 FCC 投票拍板禁止 5 家中國電子廠監控設備進入美國市場，並撤銷先前授權許可，雖然尚未有時間表，但代表美對中禁令範圍再擴大，擴大範圍涵蓋產品面、從原本電信設備擴大到監控設備，以及執行程度、原先僅在州政府乃至地方學校，此次則擴散到民間市場，未來都無法再採購這幾家中國廠商生產的產品。