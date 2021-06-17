台股基金定期定額月增兩成 一張表掌握扣款前十強基金

根據投信投顧公會最新資料，5 月全體投信基金定期定額扣款金額達 58.01 億元，其中，台股基金持續大舉吸金，定期定額扣款金額 29 億元，月增超過兩成，扣款金額前十強也出爐。

據統計，5 月全體投信基金定期定額扣款金額、筆數及人數皆較上月成長，來到 58.01 億元、98.99 筆、57.7 萬人。各類型基金定期定額扣款與上月比較各有增減，扣款金額減少最多的是跨國股票型，與海外股市近一季表現較平淡有關。而增加最顯著的就是國內股票型，即台股基金，5 月定期定額扣款金額 29 億元，較上月增加 5 億元，增幅 20%。

依投信公司來看，統一投信保持領先地位，5 月扣款金額 8.35 億元、14.68 萬筆居業界之首，其次為復華及國泰扣款金額各有 6.9 億元、6.8 億元。

進一步看 5 月扣款金額前十大台股基金分別為：安聯台灣智慧、安聯台灣科技、國泰中小成長、野村優質、安聯台灣大壩、復華中小精選、統一大滿貫、國泰科技生化、統一全天候、元大台灣高股息優質龍頭。

其中，以統一、安聯及國泰檔數最多。按扣款金額看，有 8 檔基金單月扣款金額超過一億元。扣款人數則是以統一大滿貫與國泰中小最多。

統一投信表示，台股在本土疫情陰影下展現驚驚漲的強勢，加權指數近一個月上下震盪 2000 多點，只要出現急跌就有資金低接，推動大盤快速強力反彈又重回「萬七」，表現相對強勢，此外，新台幣兌美元走勢偏強，且升幅贏過其他亞洲國家，為台股投資人帶來持股信心，願意逢低積極進場扣款。

統一投信進一步指出，中長期來看，建議投資人應將台股基金列為長期投資的核心資產之一，享受股匯雙重收益。

統一投信表示，股市長期會隨著經濟與企業獲利成長，台股近一年強勁表現，透出體質轉佳現象，半導體產業在全球的高度競爭力、傳產供應鏈對歐美市場的重要性，都因為疫情突顯出來。隨著歐美解封的需求回溫，下半年行情不看淡，電子傳產只要是基期相對低、業績展望佳、占據主流趨勢或具漲價題材的個股，都有表現機會，操作重點依業績與評價面汰弱留強。

